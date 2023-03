Federico Quaranta morso da un ragno, in tv con l’occhio ancora tumefatto

E' stato un brutto momento per Federico Quaranta, il morso del ragno sull'occhio, la corsa a casa

In collegamento con Antonella Clerici e lo studio di E’ sempre mezzogiorno c’è Federico Quaranta ma questa volta è nel giardino di casa sua, a Roma. Un evento straordinario perché Federico Quaranta è stato morso da un ragno. Gli occhiali e l’inquadratura non vicinissima non riescono a nascondere l’occhio ancora gonfio. “Cosa ci racconti, dove sei stato?” chiede come sempre la Clerici e Quaranta questa volta non è in uno dei luoghi meravigliosi in cui ci porta ogni volta. “Intanto, ti posso dire perché sono a casa, che è un evento più unico che raro… Perché quando tu frequenti la selva, sì è bello, affascinante emozionante però poi capita che qualche insetto decida di pizzicarti o di morderti e in questo caso un ragno mi ha morso un occhio” racconta Federico Quaranta che prosegue mentre tutti osserviamo il suo occhio.

“Dopo il morso l’occhio è diventato tumefatto e son dovuto correre a casa a farmi curare anche perché poi stasera devo ripartire. Ma già va meglio”. La Clerici era a conoscenza di tutto, conferma infatti che vede il suo occhio già più sgonfio. Poi lo rimprovera, gli dice che dovrebbe portare sempre con sé del cortisone.

Ovvio che Federico Quaranta non ne fosse sprovvisto ma evidentemente la situazione al momento era grave, dopo il morso all’occhio aveva bisogno di cure mirate.

“Io ce l’ho antistaminico o cortisone h ma in questo caso sai l’occhio è molto delicato e poi tra l’altro l’occhio si vede in televisione ma in ogni caso adesso va tutto bene”.

E’ stato i Irpinia: “La terra del lupo e del bosco e sono stato davvero in posti sensazionali, fino al ragno”. Come sempre Federico Quaranta porta a termine il suo lavoro in modo egregio, ci fa vivere i luoghi in cui va alla ricerca di tradizioni, racconti, realtà che mostrano storia, paesaggi e il lavoro di altri.