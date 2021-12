La professionalità di Federico Quaranta fa tuonare Antonella Clerici contro gli incapaci in tv

Federico Quaranta meriterebbe uno spazio maggiore in tv, lo diciamo da sempre, Antonella Clerici prova a dirlo ogni volta che ne ha l’occasione e ogni volta tuona giustamente contro chi in tv non ha niente da dire e non saprebbe nemmeno come dirlo. La gavetta, il talento, lo studio dietro tutto e prima di tutto ma in tv quante persone conducono o appaiono senza niente di tutto questo? Troppi mentre i veri professionisti guardano. I collegamenti di Antonella Clerici con Federico Quaranta per il suo E’ sempre mezzogiorno fanno sempre sognare. Il conduttore che vediamo sempre in giro in luoghi incantevoli dove tutti sono capaci di arrivare ma pochi hanno la capacità di raccontare, di appassionare, di far vivere al telespettatore ciò che respira e osserva. La Clerici si complimenta come sempre, affascinata come tutti, poi esplode.

Antonella Clerici a Federico Quaranta: “Come ti meriteresti…”

“Come sei bravo Federico Quaranta, come ti meriteresti… Io te lo devo dire e non perché sei un amico… Come parli un italiano perfetto, come usi i vocaboli nella maniera giusta, come sei appassionato nel tuo lavoro senza gobbi e senza niente, parlando con il cuore e conoscendo la materia di cui parli… Ma ce ne fossero di persone come te, te lo dico con tutto il cuore, grazie Fede. Perché la competenza non è una moda, è la realtà perché ogni volta che mi collego con te mi si apre il cuore… finalmente! Ci sono persone che raccontano ed è il loro mestiere” non c’è bisogno di aggiungere altro, non c’è bisogno di indicare nomi e persone. A volte davvero vediamo in tv personaggi che non hanno niente da dire, niente da mostrare e non si capisce perché altri restino fuori dal successo, quello vero.

Prima o poi qualcuno ascolterà Antonella Clerici, forse l’unica che ha il coraggio di dire in modo diretto la verità senza desiderare la polemica.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".