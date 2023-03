Manuel Bortuzzo a Verissimo: “Mi sento al posto giusto, sono contento di vivere così”

La forza di Manuel Bortuzzo che a Verissimo confida di essere felice

C’è un’altra vita adesso per Manuel Bortuzzo, è tornato in acqua, una vita di nuovo in vasca, da nuotatore. A Verissimo confessa che tornare a nuotare è stato difficile, come iniziare tutto dal principio. E’ la vita che non cambierebbe con altro per niente al mondo, è sempre forte Manuel Bortuzzo, concentrato su ciò che desidera di più, ed è nuotare, gareggiare, raggiungere un traguardo dopo l’altro. Si sente al posto giusto nel momento giusto. In questi anni di cose ne sono successe tante ed è il suo allenatore, Francesco Bonanni, a ricordare quella drammatica sera. Si conoscono da 6 anni ma non si allenavano insieme, non erano nella stessa squadra, solo nella stessa piscina. Un video messaggio del suo allenatore riempie di gioia e conferme Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo a Verissimo

“Manuel ed io non eravamo compagni di squadra ma ci allenavamo nello stesso orario. Quello che ho provato quando è accaduto l’incidente è stato molto duro perché comunque Manuel appunto lo conoscevo da prima e poi io e il gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro gli abbiamo proposto di tornare a nuotare perché sapevamo insomma che era la cosa che voleva più di tutte. I primi allenamenti sono stati sicuramente molto impegnativi e difficili perché comunque è come imparare a nuotare dall’inizio. Il nostro è un rapporto di amicizia che termina però quando entriamo in acqua e si trasforma in un rapporto da allenatore ad atleta, è un amico sensibile, una persona stupenda e soprattutto con il quale si può parlare di qualsiasi cosa” è il messaggio di Francesco per Manuel.

“Alla fine adesso mi sono ritrovato davvero in quello che ho sempre fatto, adesso quando la gente magari mi chiede come sto io mi sento di essere presente. Quando ti immagini la vita che vorresti vivere no, quello che vorresti fare, io qui mi sento al posto giusto adesso mi sento di fare quello per cui sono nato, quello che voglio fare e quindi non la cambierei per niente al mondo. Va bene così, sono contento di vivere così e insomma non vedo l’ora veramente che i giorni passino per andare avanti e vedere come va poi a finire perché sarà bello scoprirlo, come è stato reimparare a nuotare”.