Domenica In 26 marzo 2023: oggi un omaggio a Paolo Limiti, gli ospiti

Domenica IN oggi 26 marzo 2023 nel ricordo di Paolo Limiti: ecco cosa vedremo su Rai 1, tutti gli ospiti di Mara Venier

Una puntata diversa dal solito e speciale quella che andrà in onda oggi su Rai 1 di Domenica IN. Un appuntamento che sarà ricco di emozioni e che si aprirà con uno spazio dedicato a Paolo Limiti . Saranno Mara Venier ma anche i tanti amici del conduttore di Rai 1, a omaggiare Paolo Limiti con una puntata davvero speciale di Domenica IN in diretta su Rai 1 il 26 marzo 2023. Insieme a Mara Venier, in questa puntata speciale di Domenica In, ci saranno anche Iva Zanicchi, Justine Mattera, Tiziana Rivale, Giovanna Nocetti, Manuela Villa e Gigi Finizio che si esibiranno interpretando alcune celebri canzoni scritte per loro dall’artista. In settimana erano anche trapelate indiscrezioni secondo le quali Mara Venier avrebbe chiesto a Orietta Berti di essere presente, essendo lei molto amica di Paolo Limiti. La cantante, con un contratto di esclusiva per Mediaset, non avrebbe ricevuto il nullaosta da parte di Piersilvio Berlusconi.

Ma torniamo alla puntata di Domenica IN di oggi, 26 marzo 2023, ecco tutti gli ospiti che arriveranno nel programma di Rai 1.

Domenica IN anticipazioni: tutti gli ospiti del 26 marzo 2023



Grande attesa, inoltre, per Giorgia che canterà il brano presentato a Sanremo dal titolo “Parole dette male”. E chissà se Mara Venier le chiederà anche un commento sull’esibizione che abbiamo visto ieri sera ad Amici 22, con il suo compagno Emanuel Lo alle prese con una sensualissima esibizione accanto a Lorella Cuccarini. In studio ci sarà anche Rocco Papaleo, regista del film “Scordato”, nelle sale cinematografiche dal 13 aprile, che ha come protagonista la cantante.

Tra gli ospiti anche Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, definito dalla stampa internazionale il “Roberto Bolle spagnolo”, che si esibirà in un suggestivo assolo di flamenco; Gabriella Labate, attrice e showgirl, che si racconterà tra carriera e vi-ta privata. E ancora, tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi ci saranno anche Walter Veltroni e Neri Marcorè che interverranno per presentare il film ‘”Quando”, nelle sale dal prossimo 30 marzo per la regia di Walter Veltroni.