Rosanna Banfi: il tumore che lei ha sconfitto ma che ha ucciso la sua mamma

Rosanna Banfi a Storie Italiane ricorda il tumore che lei ha sconfitto ma che ha ucciso mamma Lucia

Dalla morte di mamma Lucia alla battaglia vinta contro il tumore al seno, Rosanna Banfi ospite oggi a Storie Italiane appare sempre come una donna forte ma ha affrontato periodi durissimi. Anche oggi è difficile per Rosanna Banfi, perché la sua mamma si era persa. Aveva perso molto della memoria mamma Lucia ma sa che hanno avuto un grande regalo perché non era arrivata al punto di non riconoscere la famiglia. Aveva appena iniziato quel momento terribile, iniziava a non riconoscere la casa ma i figli, i nipoti, il suo caro Lino Banfi per lei era le persone che ha sempre riconosciuto. Era la paura più grande di Rosanna Banfi, temeva che un giorno sua madre potesse chiederle chi fosse, un dolore che ha sentito prima che arrivasse e oggi sa che è stata fortunata, che alla sua famiglia è stato risparmiato quel momento.

Rosanna Banfi a Verissimo

A 45 anni Rosanna Banfi ha avuto un tumore al seno. Fu suo padre a dire tutto in tv, a La vita in diretta, raccontando che sua figlia è molto forte, che lei lo chiama cancro, che mentre a tanti fa paura dire della malattia, lei, sua figlia, usa la parola che fa più paura di tutte.

“Pensa quanti giorni ho guadagnato, tra pochi giorni compio 60 anni e vuol dire che ho guadagnato un sacco di tempo. La medicina sta andando molto avanti” e i suoi messaggi sono sempre di speranza.

Rosanna Banfi ricorda che era con suo marito quando l’ha saputo e che poco dopo hanno chiamato i suoi genitori. Un anno e mezzo di lotta e ha vinto ma tutti i sintomi e i problemi li ha portati con sé a lungo.

Ieri come tanti Rosanna Banfi ha visto l’intervista del suo papà a Verissimo, le fa malissimo ogni volta pensare sia all’assenza di sua madre che ha ciò che sta provando papà Lino ma sa anche che quello che sta superando la sua famiglia appartiene purtroppo a tante famiglie. Mamma Lucia non è morta a causa dell’Alzheimer ma per un tumore al cervello che in 15 giorni l’ha portata via. Conosce bene quel dolore Rosanna Banfi, la diagnosi di cancro. Anche Lino Banfi ieri ne ha parlato confessando che quando è arrivato il tumore al cervello ha chiesto a Dio di portarla via, di non farla soffrire.