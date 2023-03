Paolo Conticini, il suo adorato cane è morto per un errore del veterinario

Paolo Conticini confida che il suo cane è morto per un errore del veterinario, per una pulizia dei denti

Sono passati un po’ di mesi ma Paolo Conticini a Oggi è un altro giorno rivive il dolore della morte del suo cagnolino. Iago è morto per un errore del veterinario, per un’anestesia, doveva fare una semplice pulizia dentale ma non si è più risvegliato. Un dolore che un po’ imbarazza Paolo Conticini perché sa che chi non ha animali in casa non può comprendere cosa significhi perderli. Serena Bortone però insiste, trova sempre la parte dolorosa della vita dei suoi ospiti. Lei ama i gatti, ne ha due bellissimi a casa, comprende il suo ospite ma gli chiede di spiegare perché si è appena ricordata di un suo post di addio al cagnolino.

Paolo Conticini a Oggi è un altro giorno

“Senti purtroppo ho letto sul tuo profilo social… l’ultima volta che sei venuto qui da noi hai parlato anche dei tuoi animali e del tuo cagnolino Iago che purtroppo non c’è più. Tu hai fatto un post tenerissimo scrivendo ‘buon viaggio amore mio’”.

Il sorriso di Paolo Conticini si spegne per un attimo: “Stai toccando un tasto molto dolente, solo chi ha animali capisce e magari uno si sente stupido però se tu parli con una persona che ama gli animali può capire ecco e Iago era 3 ½ kg di simpatia di gioia di vivere e riempiva la casa come se fosse stato un cane di 100 kg. E poi purtroppo per un errore del veterinario…” questo Serena Bortone non lo sapeva.

“La pulizia dei denti è stata fatale, ha fatto un’anestesia e non si è più svegliato” e adesso molti avranno il terrore dell’anestesia per i propri cagnolini; cosa che già spaventa i proprietari dei cani, sempre.

Serena Bortone propone un altro animaletto ma c’è già; Conticini ha già provveduto. “Lui si chiamava Iago e il nuovo cane che è una palla di pelo che sembra un mocio vileda si chiama Dado quindi è facile anche scambiare il nome quando uno lo chiama” volendo dire che lui e Giada non dimenticheranno il loro adorato cagnolino che per nove anni ha fatto parte della loro vita e che purtroppo è andato via in un modo assurdo.

E’ davvero difficile che gli ospiti di Oggi è un altro giorno riescano ad evitare le domande che parlano di sofferenze e grandi dispiaceri.