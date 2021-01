Paolo Conticini dopo 25 anni con Giada i figli non sono arrivati (Foto)

Arrossisce spesso Paolo Conticini, imbarazzato a Oggi è un altro giorno sorprende per la sua timidezza ma il momento più bello dell’intervista è quello in cui parla di sua moglie Giada, dei figli che non sono arrivati (foto). “Sono sereno, romantico e innamorato è un bel periodo nonostante sia un problemone in generale” ed è vero, Paolo Conticini è sereno, lo è anche quando emozionato parla di sua moglie e quando risponde con molta semplicità alla domanda di Serena Bortone sui figli. Loro non ne hanno, non sono arrivati ma non li hanno cercati a tutti i costi come spesso fanno le altre coppie. Conticini è consapevole che sono finiti legami e matrimoni per l’assenza dei figli, il loro amore è andato invece oltre.

PAOLO CONTICINI: “I FIGLI SE CAPITANO SI MA NON C’E’ ACCANIMENTO”

E’ molto legato alla sua famiglia, ai genitori, al fratello, alla nipotina Eleonora che adora e che sente un po’ come una sua figlia ma che purtroppo non può vedere spesso per la distanza che li separa.

Un videomessaggio di Giada lo sorprende, lei così bella e così riservata, non le piace molto apparire ma per lui lo fa, dalla loro casa. Ha una confessione da fare: nonostante i tanti divieti e le regole non rinuncerà mai al suo cane, che fa dormire con lei quando Paolo non c’è. Conticini sapeva già tutto, nessuna sorpresa.

Parla del loro amore, stanno insieme da 25 anni e si amano così tanto. Non ha dubbi, è la complicità che li tiene legati da sempre. Sanno quali sono gli spazi e i bisogni dell’altro: “La convivenza è un’arte, è difficile” e loro insieme superano tutto ma senza invadere il campo dell’altro.

Al futuro, al 2021, Paolo Conticini non chiede altro che continuare ad essere com’è oggi e ad avere ciò che possiede, niente altro perché sa che è fortunato, perché nonostante tutto per lui il 2020 è stato un ottimo anno.