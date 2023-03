Federica Panicucci deve lasciare Mattino 5? Questa volta risponde

Davvero Federica Panicucci deve lasciare Mattino 5? La sua risposta è ambigua

Davvero Federica Panicucci deve dire addio a Mattino 5 come si vocifera ormai da settimane? Questa volta è lei a rispondere perché le voci sono sempre più insistenti, dopo Dandolo anche Il Mattino riporta gli ultimi rumors, quelli relativi alle nuove scelte per Mattino 5. Davvero resterà alla conduzione solo Francesco Vecchi? La Panicucci fino ad oggi aveva evitato di rispondere, nessun commento sul presunto cambiamento e questo non ha fatto altro che proseguire le chiacchiere confermando le parole di chi pensa che la conduttrice sia già consapevole dell’addio. Premiata dagli ascolti ma non da altri? Se Federica Panicucci deve lasciare il suo Mattino Cinque qual è la vera ragione?

Federica Panicucci lascia Mattino 5 per sempre?”

“La popolare conduttrice potrebbe lasciare a breve Mattino Cinque. La Panicucci si appresterebbe a concludere questa stagione, che l’ha premiata in fatto di ascolti, per poi abbandonare definitivamente il programma” è quanto si legge tra le pagine de Il Mattino. “Federica è al timone del programma mattutino di Canale 5 dal 2009, dopo essere subentrata a Barbara D’Urso. Il prossimo autunno Federica potrebbe lasciare il programma. Non è chiaro però se il programma resterà con un solo conduttore oppure se ci sarà una eventuale sostituta, o sostituto”. Sembra che sia una cosa già decisa.

Ed ecco che la diretta interessata risponde, lo fa tra le pagine della rivista Chi: “Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni”.

Una risposta questa di Federica Panicucci che spaventa i suoi fan, chi adora vederla sempre perfetta ogni mattina su Canale 5. La sua risposta di certo si presta a più interpretazioni ma se fosse stata certa di restare avrebbe negato, avrebbe eliminato i rumors. Sembra ci sia però una certezza perché la Panicucci parla di stima e fiducia reciproca che dura da 30 anni, quindi, anche se dovesse lasciare Mattino 5 a settembre sarebbe in ogni caso tra le conduttrici Mediaset, magari per un programma che possa soddisfare ancora di più sia lei che il pubblico. Non ci resta che attendere.