Gianni attacca Armando: “Non sei Can Yaman” e Incarnato fa una gaffe imbarazzante

Che gaffe imbarazzante quella di Armando nello studio di Uomini e Donne oggi

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 31 marzo 2023, Armando Incarnato è stato protagonista di alcuni momenti parecchio imbarazzanti. Tutto è iniziato dall’entrata in studio della ragazza che era arrivata per conoscerlo ed è finito con una lite, l’ennesima, con Tina e Gianni Sperti. Il motivo è molto semplice. Mentre la ragazza ha spiegato di aver passato una bella serata con Armando, Incarnato invece ha detto di voler chiudere questa conoscenza perchè fisicamente, la dama, non rispecchiava i suoi canoni. A quel punto Tina ha perso la pazienza, e ha iniziato a dire che Armando non uscirà mai con nessuna donna perchè è impegnato e frequenta Uomini e Donne solo per avere visibilità. Gianni invece ha voluto approfondire il discorso, cercando di capire quali sono questi “paletti” e quali sono i canoni estetici ai quali Incarnato fa riferimento, anche perchè, alla loro età, dovrebbero andare oltre e non essere così superficiali. Armando quindi ha iniziato a spiegare che cosa cerca in una donna, che cosa vuole e Gianni non ci ha visto più e ha ribadito che forse, ci si dovrebbe anche guardare allo specchio per comprendere di non poter avere un certo tipo di pretese.

La gaffe di Armando su Can Yaman

Gianni Sperti quindi ha puntato il dito contro Armando e gli ha fatto notare che non è Can Yaman e dovrebbe darsi una regolata anche nelle pretese. “Guarda che non sei Can Yaman” gli ha detto Sperti. Armando, che in un primo momento, non aveva capito a chi si riferisse Gianni, ha poi regalato una perla di pura ignoranza. La gaffe è servita: “No, io sono un tipo più mediterraneo”. Peccato che, non solo Can Yaman incarni la bellezza mediterranea per eccellenza, ma sia nato in Turchia e, udite udite, le coste dlela Turchia si affacciano niente poco di meno che, sul mar Mediterraneo.

Nessuno in studio ha avito la lucidità di fare una battuta su questa gaffe ma ovviamente, sui social, il video di questo momento a Uomini e Donne, è diventato in pochi minuti virale e le prese in giro per il cavaliere campano, non sono mancate.