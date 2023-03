Niente Verissimo per i #donnalisi? Silvia Toffanin dice no anche ad Antonella Fiordelisi

Non c'è spazio neppure per Antonella Fiordelisi a Verissimo: Silvia Toffanin ha detto no?

Le prime anticipazioni per le prossime puntate di Verissimo, non sembrano dare sorprese su quello che è un tema che sui social, si dibatte da giorni. Circolano infatti voci sulla partecipazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al programma di Canale 5. Se da un lato sembrava essere scontata la scelta di non avere a Verissimo un concorrente squalificato, dall’altra sembrava in bilico la scelta di ospitare Antonella, che comunque, nel bene o nel male, è stata una delle protagoniste del Grande Fratello VIP 7. Va detto, che non c’è stato moltissimo spazio per il reality nello studio della Toffanin e questo è dipeso molto anche dalla pessima piega che il GF VIP ha preso sin dalle prime puntate. In ogni caso, i fan dei Donnalisi hanno sperato che si potesse ascoltare almeno il racconto dei sei mesi nella casa di Antonella Fiordelisi nello studio di Canale 5. Ma almeno da quelle che sono le prime anticipazioni per la puntata di Verissimo dell’1 aprile e per quella del 2 aprile, non sembra esserci spazio, in quel di Cologno Monzese, neppure per la Fiordelisi. Del resto è anche comprensibile il motivo di questa scelta.

Verissimo: Silvia Toffanin dice no ad Antonella Fiordelisi?

La madre di Antonella Fiordelisi ha scritto una lettera decisamente velenosa nei confronti del Grande Fratello VIP, di tutte le persone che lavorano al programma. Una lettera indirizzata addirittura a Piersilvio Berlusconi, con la richiesta di mettere fine al bullismo che sua figlia stava, a suo dire, subendo. Per la prima volta in un reality si è anche chiesta una votazione al contrario, per salvare un concorrente, non dalla fame dell’Isola, non dai problemi di salute, ma da una presunta situazione di bullismo, negata poi, dalla diretta interessata. Facile quindi immaginare i motivi per i quali Silvia Toffanin, abbia deciso di non avere, almeno per ora, la Fiordelisi nel suo programma.

Verissimo andrà comunque in onda ancora per altre settimane per cui potrebbe anche esserci una piacevole sorpresa per tutti i fan di Antonella ed Edoardo che comunque, non hanno molto da scoprire in tv visto che i due, raccontano molto di quello che fanno, sui social.

Non c’è spazio per il GF VIP a Verissimo ma c’è spazio per Uomini e Donne. Nello studio di Silvia Toffanin arrivano infatti Carola e Federico. A poche settimane dalla scelta, la coppia si racconterà nel programma di Canale 5, un bel regalo a chi per sei mesi ha seguito tutto il percorso dell’ex tronista e della sua attuale fidanzata.