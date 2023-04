Felicissima sera ancora in calo, Benedetta Primavera chiude con uno super show ma non basta

Loretta Goggi tallona Felicissima sera ma Pio e Amedeo riescono a vincere nonostante gli ascolti in calo: ecco i dati del 31 marzo 2023

Arrivano con grande ritardo i dati di ascolto del 31 marzo 2023 e no, non è un pesce d’aprile! Che cosa ha visto il pubblico ieri sera? Lo scopriamo come sempre con la nostra analisi dedicata ai dati di ascolto del prime time. Iniziando dalla proposta di Rai 1. Correggere in corsa si può, dare uno spettacolo meno noioso e telefonato anche, comprendere che cosa non funzionava e riprendersi è possibile ed è quello che tutta la squadra di Benedetta Primavera capitanata da Loretta Goggi ha fatto e alla fine, lo spettacolo, per chi ha avuto la pazienza di aspettare, è stato più che godibile. Quando però sbagli la prima puntata, il pubblico non perdona. Benedetta Primavera chiude quindi senza lasciare il segno in termini di ascolti ma va segnalato che il programma ha battuto in termini di spettatori, Pio e Amedeo. Se avesse chiuso alla stessa ora, avrebbe vinto anche in share.

Vediamo quindi gli ascolti della prima serata del 31 marzo 2023.

Gli ascolti del 31 marzo 2023: ecco i dati auditel

Nella serata di ieri, venerdì 31 marzo 2023, su Rai1 l’ultima puntata di Benedetta Primavera, in onda dalle 21:44 alle 00:19, ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con Felicissima Sera – All Inclusive, dalle 21:50 alle 00:48, cala ancora rispetto alla prima puntata e si porta a una media di 2.540.000 spettatori con uno share del 18.1%. Pio e Amedeo fanno meno del GF VIP e questo è un altro dato da tenere in considerazione.

Su Italia1 Mission: Impossible – Fallout ha raccolto 1.058.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.227.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 742.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 436.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.114.000 spettatori (5.8%).

Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 885.000 spettatori (4.5%) e N.C.I.S. Hawai’i di 736.000 spettatori (4.2%). . Su Rai3 Comedians è seguito da 346.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Un uomo tranquillo sigla 538.000 spettatori (2.9%). Da segnalare quindi che il 20 fa più di Rai 3 a dimostrazione, lo ribadiamo, che una prima serata in partenza alle 21,20 convince di più il pubblico. Una riflessione, bisognerebbe realmente farla.