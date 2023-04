Lavinia ha fatto la sua scelta: è l’Alessio giusto?

Non è un pesce d'aprile, Lavinia ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Ecco chi è: le ultime news

Finalmente Lavinia ha fatto la sua scelta e no, non è un pesce d’aprile. Siete pronti per scoprire chi è l’Alessio che Lavinia ha scelto dopo quasi 7 mesi di percorso a Uomini e Donne? Una conoscenza parecchio lunga che si è conclusa come tutti ci aspettavamo, perchè che Lavinia, fosse sotto un treno per Alessio Corvino, era chiaro a tutti. Alessio il rosso ha conquistato il suo cuore sin da subito, il solo problema di Lavinia erano le sue insicurezze, un po’ come era successo a Federico, in fondo, ha voluto testate e mettersi alla prova per capire se davvero, Alessio poteva essere la persona giusta per lei. Ora vedremo come andrà la vita di coppia fuori, visto che Lavinia ha dimostrato di essere una ragazza dalle pretese molto molto importanti. Tra gelosie, ex, uscite e divieti, per il Corvino non sarà facile. Ma come si suol dire in questi casi: ha voluto la bicicletta, e adesso pedala. Sul fatto che a Lavinia da sempre piaccia Alessio, non c’erano molti dubbi ma quello che tutti si chiedono adesso è un’altra cosa, ad Alessio, piace davvero Lavinia? A differenza di quanto Carola e Alice avevano fatto per Federico, i due corteggiatori di Lavinia non le hanno mai dato tante certezze ( per intenderci ha dimostrato più cose il Carlo arrivato da due settimane a Nicole, che entrambi in 7 mesi ecco). Tutti quindi curiosi adesso di vedere come andrà il fuori, come vivranno entrambi questa conoscenza una volta spente le luci del programma di Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news: finalmente la scelta di Lavinia

Alessio Campoli in fondo, forse, lo ha sempre saputo che non sarebbe stato la scelta di Lavinia. Glielo ha detto fino a pochi giorni fa, glielo aveva anche chiesto. La tronista però ha continuato a dirgli cose importanti e lui in fondo, ha scelto di restare mentre era sotto gli occhi di tutti che no, non sarebbe stato lui la scelta. Non porta molto bene Uomini e Donne al bel romano che la prima volta era stato scelto da Angela Nasti, ma tutti ricordano come è finita ( se lo ricorda bene anche lui visto che per mesi ce ne ha parlato consciamente o inconsciamente). E questa volta e andata anche peggio. A questo punto serve la terza volta: il trono e magari una storia a lieto fine, succederà?