Claudio Amendola: “Non credevo mai di potere interrompere la storia con Francesca”

Il dolore di Claudio Amendola per la fine della storia con Francesca Neri. A Verissimo tutta la verità

Claudio Amendola svela un po’ alla volta della fine della storia con Francesca Neri, del matrimonio, la fine che non aveva mai nemmeno immaginato. Credeva che con Francesca sarebbe rimasto per sempre, lo confida a Verissimo, con gli occhi lucidi. Questa volta Claudia Amendola non sminuisce il dolore che ha provato, ad un certo punto chiede a Silvia Toffanin di cambiare argomento. “Non credevo mai di poter immaginare di interrompere la storia con Francesca poi questo è successo e come dicevo prima la vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre nei momenti in cui la vivi. Non lo so se potrà essere un enorme rimpianto ma sarà comunque per sempre e senza possibilità di appello la pagina più importante della mia vita, il libro più importante della mia, l’enciclopedia più importante della mia vita però la vita ci ha portato a questo e questo va accettato”. Va accettato, quindi Claudio Amendola non avrebbe mai lasciato Francesca Neri ed è così addolorato da non essere riuscito ad evitare la separazione. Non ci sono riusciti entrambi ma parla di se stesso, del suo dolore.

Come sta oggi Claudio Amendola?

“E’ un grande peccato, sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto comunque il patto che io e Francesca avevamo fatto”.

Oggi sta bene ma ammette che riesce a star bene perché si appoggia tanto ai suoi tre figli e che ha tanto lavoro. E a proposito dei figli Claudio Amendola e Francesca Neri hanno un figlio Rocco, anche lui sta bene, anzi è stato Rocco in grado di affrontare tutto con grande maturità riuscendo a stare accanto sia alla madre che al padre. La cosa più importante per i due attori è il benessere del figlio: “Rocco è stato molto maturo, molto pronto, molto attento sia nello stare vicino a me che nello stare vicino alla mamma e si è potuto contare molto sul Rocco, questo è stato importantissimo per Francesca ed è stato importantissimo per me. Abbiamo fatto un figlio meraviglioso”. Ma Amendola conclude dicendo che a Francesca vorrà sempre bene, molto più che bene. L’amore non può finire, l’amerà per sempre, sembra evidente.