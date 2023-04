Paola Perego a E’ sempre mezzogiorno: “Non siete precisi, mi dovete dire i minuti”

Paola Perego commenta le ricette di E' sempre mezzogiorno e chiede ad Antonella Clerici più precisione

Paola Perego non sa cucinare, lo ammette nella cucina di Antonella Clerici, ospite di E’ sempre mezzogiorno. Paola Perego non mente, non finge di sapere o non sapere cucinare, davvero non lo sa fare e si scopre subito. Anche un piatto abbastanza semplice come la ricetta di un calamaro ripieno per lei diventa difficile. Per la conduttrice, amica da sempre di Antonella Clerici, la ricetta del secondo piatto che ha pur seguito con attenzione nello studio di E’ sempre mezzogiorno è complicata. “Per me anche una ricetta come questa è inarrivabile”. La Clerici si stupisce, il ripieno del calamaro e poi la cottura stessa, niente di complicato, poi la ricetta è stata spiegata benissimo ma Paola Perego svela tutte le difficoltà di chi davvero non ha esperienza in cucina. “A me dovete dire i minuti, voi non siete precisi” e spiega cosa intende.

Paola Perego non sa cucinare e spiega le sue difficoltà

Se un cuoco le dice “quanto basta” per la Perego è incomprensibile. Che si tratti di quantità degli ingredienti o di tempi di cottura quel “q.b,” per Paola è indecifrabile. Ammette che ha bisogno di sapere per quanti minuti deve rosolare, quanti grammi deve mettere di tutto. Ed è così un po’ per tutte le persone che non sanno cucinare. “A cottura che significa? A me dovete dire i minuti!” ribadisce facendo sorridere tutti.

Arriva il momento dell’altalena e il rischio che le due conduttrici cadano è quasi in arrivo, Paola Perego si ferma, non dondola più perché si ricorda che lei rompe tutto. Fa tutto pensando a due cose contemporaneamente e così si distrae ed ecco che il disastro è dietro l’angolo.

Antonella Clerici ha voglia di far scoprire a tutti chi è davvero Paola Perego, di mostrarla agli altri così come la conosce lei. Le chiede del passato, degli esordi in tv, parlano consapevoli di non essere più giovanissime, di avere tantissima esperienza e cose da insegnare ai giovani ma con l’umiltà che non appartiene a tutte.

Meglio nonna o mamma? “Meglio nonna tutta la vita” essere mamma per Paola è stato molto faticoso invece da nonna quando sei stanca poi i nipoti li riporti ai genitori. “Io poi li vizio” al più grande fa fare tante cose che la mamma non vuole; ed è una complicità che adora, segreti che ha con suo nipote Pietro che la ripagano di tutto.