Paolo Belli festeggia 40 anni di matrimonio, le sue parole emozionano Antonella Clerici

Paolo Belli festeggia l'anniversario di matrimonio con le parole più belle per sua moglie

Ospite oggi 4 aprile 2023 di E’ sempre mezzogiorno è Paolo Belli che quest’anno festeggia 40 anni di matrimonio. E’ Antonella Clerici a parlare del loro amore, di Paolo Belli e sua moglie, una storia da sempre e per sempre importante, legame sempre più raro per molti. Il musicista non perde mai la battuta ma la dichiarazione d’amore a sua moglie emoziona la Clerici. E’ Paolo a confidare che sta per festeggiare ben 40 anni di matrimonio più tre anni di fidanzamento, in pratica lui e Deanna stanno insieme da una vita. “Se tornassi indietro mi sposerei prima” è la dichiarazione d’amore più bella, quella che fa sorridere la conduttrice che non ha di certo avuto la stessa fortuna in amore. “Di te racconti poco, fai sempre divertire tutti con la tua band e adesso sei sul palco nei teatri e cosa racconti?”.

Paolo Belli a teatro per far ridere e riflettere

Si conclude al teatro Olimpico di Roma il suo tour e promette tantissime risate ma anche spunti di riflessione perché racconta la sua vita, la sua vita professionale e non solo. Ovviamente in tanti anni ci sono alti e bassi ma accanto lui ha avuto sempre non solo la musica ma anche la sua vera compagna di ita.

“La gente ride dall’inizio pensa che abbiamo contato le risate e sono 180 risate che vengono fatte. La mia vita è fatta fortunatamente di tanti tanti tanti alti ma raccontiamo le cose belle e le cose meno belle sempre in maniera molto divertente. Però alla fine c’è anche comunque un messaggio che fa riflettere sul perché siamo venuti al mondo… ma non svelo niente perché poi vedrete lo spettacolo”.

Uno spettacolo che non dura un tempo ben preciso perché è anche il pubblico che partecipa. “Io la cosa che dico tutte le sere ai miei ragazzi ‘pensate che queste persone questa sera invece di stare a casa a vedere la televisione si sono vestiti, hanno preso la macchina, hanno cercato parcheggio, pagato un biglietto e devono andare a casa felici”.

Paolo Belli sa di essere una persona privilegiata: “Da bambino sognavo di fare quello che sto facendo; sognavo di fare lo show il sabato sera su Rai Uno e me lo fanno fare, sognavo di far teatro e me lo fanno fare, sognavo di cantare e basta che me lo facciano fare va bene”.

Nei suoi sogni lo show business era lontanissimo: “Quando vedevo passare la macchina della Rai da bambino dicevo ‘ah ma allora è vero allora esiste la Rai’”.