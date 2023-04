Filippo Laganà: la malattia all’improvviso e il trapianto, racconta tutto nel film Amici per la pelle

Filippo Laganà spiega i sintomi della malattia, il trapianto che gli ha salvato la vita. Da Oggi è un altro giorno al film Amici per la pelle

Filippo Laganà racconta in un film la malattia e il trapianto che gli ha salvato la vita. Allucinazioni, pelle completamente gialla, l’accumulo di rame, così spiega il figlio di Rodolfo Laganà il morbo di Wilson, una malattia che senza trapianto di fegato porta alla morte. E’ a Oggi un altro giorno che Filippo Laganà spiega come è iniziata la malattia, dal nulla, dal mattino alla sera. Tramite le ricerche fatte per il film è riuscito a sapere chi gli ha donato il fegato, grazie a chi vive. Lui purtroppo è morto, ma come dice Filippo continua a vivere con lui. Non sa come si chiama ma sa come è morto, che lavoro faceva, non può dire altro, sarebbe rischioso per se stesso e per la famiglia del donatore.

Filippo Laganà a Oggi è un altro giorno

E’ accaduto 4 anni fa, stava andando a New York con la mamma e la fidanzata, il padre come sempre restava a casa. Erano a teatro a vedere Il Re Leone, si sente male, non cammina più, la pancia si gonfia e diventa giallo, tutto all’improvviso, il vomito e poi la paura perché capisce che deve tornare subito in Italia. L’assicurazione in America non avrebbe sostenuto le spese necessarie per il ricovero. E’ cambiato tutto in poco tempo, da pochi decimi di febbre all’incubo peggiore. Ha prima pensato di avere mangiato qualcosa che gli ha fatto male ma poi tutto è peggiorato.

Riescono ad arrivare in aeroporto, non è stato semplice partire, mentire, far credere che andasse tutto bene, invece era giallo, stava malissimo. La sicurezza chiama gli agenti, Filippo Laganà con i trucchi della fidanzata riesce a coprire il giallo che ha sul viso e riesce a salire sull’aereo. Lì l’aiuto di chi comprende che sta male, gli lasciano tre sedili per distendersi.

Arriva in Italia e il ricovero è immediato, quasi quanto il trapianto. Era l’unica soluzione. Dopo un primo esito negativo il secondo organo è compatibile. Filippo Laganà perde 40 chili, poi un altro intervento ma è salvo.

Il film “Amici per la pelle” racconta tutto, lo vedremo su Rai 1 domenica 9 aprile in prima serata.