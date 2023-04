Quarto Grado in onda anche stasera venerdì santo: i casi del 7 aprile 2023

Ecco tutti i casi della puntata di Quarto Grado che ci aspetta oggi 7 aprile 2023 su Rete 4

Una nuova puntata di Quarto Grado ci aspetta il 7 aprile 2023. Nessuna pausa per il venerdì santo per il programma di Rete 4 che va in onda quindi anche questa sera con le ultime novità su alcuni dei casi di cronaca che più hanno colpito in queste settimane e nell’ultimo periodo l’opinione pubblica. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi. Il caso continua a far discutere e il dubbio che più divide rimane sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Nelle ultime settimane più volte il marito di Liliana è stato ospite in studio, anche Sebastiano ha dei dubbi sulla richiesta della procura di archiviare il caso come suicidio e quindi si è opposto a questa richiesta insieme al suo legale. Ma restano le domande: se non si è suicidata, che cosa è successo a Liliana? Non solo questo caso, nella puntata di Quarto Grado di oggi, si parlerà anche di altro. Vediamo quelli che saranno i casi trattati nel corso della trasmissione di rete 4.

Quarto Grado in onda anche venerdì santo: i casi di oggi 7 aprile 2023





Al centro della puntata, anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio 2021 ha ucciso i suoi genitori. Il quadro che è emerso sulle dinamiche del doppio delitto è sconvolgente

Ma intanto, gli avvocati del ragazzo hanno presentato il ricorso in Appello contro la condanna all’ergastolo, decisa dopo la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d’assise di Bolzano lo scorso 19 novembre. I legali puntano sulla presunta infermità mentale dell’uomo al momento degli omicidi.

L’appuntamento con la nuova puntata di Quarto Grado è per questa sera, alle 21,20 su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.