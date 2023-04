Stramorgan arriva su Rai 2: ecco cosa vedremo con Morgan e Strabioli in seconda serata

Tutto pronto per la partenza di Stramorgan su Rai 2: ecco cosa vedremo

Si è parlato molto nelle ultime ore del nuovo programma musicale di Morgan, che andrà in onda dalla prossima settimana su Rai 2. Stramorgan è il titolo di questo programma che vedrà il ritorno di Morgan in Rai. Ma di che cosa parlerà? Dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, Morgan, accompagnato da Pino Strabioli, terrà delle vere e proprie ‘lezioni di musica in show’, di un’ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della musica (Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con la musica internazionale (a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddy Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie) e la grande eredità che questi artisti ci hanno lasciato. Artisti immortalati graficamente in un Monte Rushmore a loro dedicato.

Stramorgan arriva su Rai 2: ecco le anticipazioni



Nei quattro viaggi musicali, eclettici e unici alla maniera di Morgan e del suo pianoforte, un ruolo fondamentale avranno la sua band e I’orchestra composta da giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani, diretti dal Maestro Angelo Valori, Direttore d’Orchestra dal Conservatorio di Pescara.

Per raccontare i quattro grandi protagonisti saranno ospiti di ciascuna puntata personaggi del mondo della musica e della cultura, da Vinicio Capossela a Paolo Rossi, da Gino Paoli a tanti altri: con loro

Morgan ripercorrerà la storia dei cantautori, spiegherà il loro percorso musicale e la genesi dei capolavori che li hanno resi immortali, conducendo i telespettatori in una sorta di “Visita Guidata Musicale”.

Sarà dunque ora mattatore ora cantante, e al suo fianco Pino Strabioli lo incalzerà con domande e lo accompagnerà nel racconto, ricordando aneddoti e conducendo il pubblico tra note e narrazione con il garbo e l’eleganza alla quale ci ha abituato.



Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, e realizzato presso gli studi Rai di Torino, “Stramorgan”, da un’idea creativa di Morgan, è un programma di Morgan, Pino Strabioli e di Ermanno Labianca, Luca Alcini, Roberto Manfredi, Angela Fortunato e Luca Masci, Coordinamento Editoriale di Daniela Attilini, Produttore Eleonora Iannelli, per la regia di Luca Alcini.