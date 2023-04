A Pasqua vince Gerry Scotti con Lo show dei record su Canale 5: Rai 1 resta indietro

E' lo show dei record a vincere nella prima serata del 9 aprile 2023: ecco tutti i dati

Come saranno andati gli ascolti della prima serata della domenica di Pasqua il 9 aprile 2023? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel che ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che il pubblico ha scelto di vedere in questa prima serata di festa. Rai 1 ha deciso di ospitare in prime time una prima visione, con il film Amici per la pelle mentre Canale 5 si è affidata a Gerry Scotti, con una nuova puntata de Lo show dei record, chi ha vinto? I dati auditel relativi alla prima serata di ieri ci rivelano che la prima serata è stata vinta da Gerry Scotti. La puntata de Lo show dei record di ieri si è infatti avvicinata ai 3 milioni di spettatori. Resta indietro Rai 1 con il film Amici per la pelle che deve accontentarsi della media di 2 milioni di spettatori davanti alla tv. Ottimi numeri per Rai 3 con Il borgo dei borghi che vola con oltre 1,2 milioni di spettatori.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati di Pasqua 9 aprile 2023

2.865.000 telespettatori con il 18.5% share per Lo show dei record con una delle puntate più viste di questa edizione. Numeri meritati per Gerry Scotti che vola con quasi 3 milioni di spettatori nella serata di Pasqua. Amici per la pelle in prima visione ha conquistato 2.232.000 spettatori pari al 12.9% di share. Resta indietro questa volta Rai 1 che deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha incollato davanti al video 1.209.000 spettatori pari al 7.5%.

Su Rai2 N.C.I.S. è stato visto da1.069.000 spettatori (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 spettatori (6.7%) . Su Italia1 Il ciclone è scelto da 999.000 spettatori pari al 5.7%.Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.082.000 spettatori (6.4%). Rete 4 quindi batte Italia 1.

Su La7 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato ha registrato 390.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Robin Hood – Principe dei ladri segna 476.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 351.000 spettatori (2%).