Romina Power, facendo un trasloco ha trovato delle cose di sua figlia Ylenia

Romina Power le cose che ha trovato di Ylenia durante il trasloco

A Verissimo Romina Power è con suo figlio Yari, da tanti anni ormai è lui il figlio più grande anche se la speranza di ritrovare Ylenia non viene mai meno. E’ facendo un recente trasloco che Romina Power ha ritrovato delle cose di sua figlia, si commuove mentre confida che rivedendo le sue foto, leggendo i suoi scritti, soffermandosi in modo attento oggi sulle cose della sua Ylenia ha scoperto altro, ha visto tante cose con altri occhi. E’ lì che Romina Power ha capito che avevano molto in comune, che erano molto più simili e vicine di quanto abbia mai immaginato. Gli occhi pieni di lacrime ma continua a sorridere e spiega cosa la fa andare avanti. Pensa al presente, ha imparato a non lasciarsi andare al passato e non credere di poter controllare il futuro.

Romina Power a Verissimo con il figlio Yari

“Io cerco di non soffermarmi sulla nostalgia del passato, cerco di vivere nel presente perché nel presente non c’è dolore, il presente è ora tu non hai controllo più sul passato e neanche sul futuro ma sul presente sì e quindi cerco di non soffermarmi troppo. Anche se ultimamente facendo un trasloco mi è tornata tutta la mia vita davanti ed è come smuovere uno stagno dove ci sono questi bellissimi fiori ma di colpo ti riaffiora tutto e a volte non è facile, non è facile affrontare i ricordi del passato”.

Facendo il trasloco ha trovato oggetti e ricordi: “Ho trovato anche tante tante cose di IYenia, devo dire che sto scoprendo tante cose che avevamo in comune, molto più di quello che io immaginavo… Scritti e delle cose che lei collezionava… Nella vita siamo presi ogni giorno dalle cose quotidiane, andiamo avanti velocemente ma quando ti soffermi un attimo a riflettere su degli scritti o su delle fotografie ti possono veramente colpire e le puoi percepire in un’altra maniera diversa da quella del primo momento”.

E’ altro dolore che ha aggiunto aprendo quei cassetti, magari scatole… ma Romina Power cerca di essere serena, anche se non è sempre facile pensare al presente e non a quello che è accaduto alla sua Ylenia o alla donna che oggi avrebbe potuto avere accanto.