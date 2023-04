Tapiro d’oro a Ilary Blasi: “Francesco può entrare nella villa quando vuole”

Ilary Blasi riceve il tapiro d'oro e manda un messaggio a Francesco Totti

Una separazione piuttosto tormentata tra Ilary Blasi e Francesco Totti e Gerry Scotti giustifica il tapiro d’oro parlando dell’ex coppia ma Valerio Staffelli fa la consegna riferendosi alla battuta all’Isola dei famosi. “Sempre sdrucinata, la prossima volta avvisami” chiede la conduttrice all’inviato di Striscia la notizia ma Ilary Blasi è contenta di ricevere un altro tapiro d’oro. Quest’anno crede che farà la collezione. Consegna per la gaffe sui normodotati ma in realtà Staffelli ha un po’ di domande per la conduttrice dell’Isola dei famosi. “A me i normodotati non mi piacciono” era questa la gaffe, il pubblico del reality lo ricorda. Poi le domande sulla separazione. Un anno fa l’ultima consegna del tapiro d’oro, le chiese se con Totti andava tutto bene, non disse la verità. Oggi le cose sono cambiate, Ilary ride di gusto. “Ma è vero che ha cambiato le chiavi della villa così Francesco non può più entrare?”

Tapiro d’oro a Ilary Blasi che manda un messaggio a Francesco Totti

“No, Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta” è la risposta della Blasi. Un messaggio per l’ex marito ma sarà vero? Quindi è il gossip che inventa di rapporti tesi tra loro?

Staffelli non si arrende e le chiede se è vero che si è attapirata per la sentenza del giudice, perché lei aveva chiesto il doppio del mantenimento per i figli. “Io non ho proferito parlare e continuo a stare zitta” è la sua risposta. Non è poi vero che sta zitta, le frecciatine all’Isola dei famosi sono state tante nella prima puntate. “Siete voi che siete maliziosi e andate oltre, all’isola era una presentazione ironica”.

Ultima domanda e riguarda Bastian Muller: come comunicano Ilary e il suo compagno? Lei non parla tedesco, seva che il suo inglese è maccheronico ma evidentemente riescono a comprendersi bene.

Ilary Blasi sembra davvero felice, serena, contenta della consegna del tapiro, dell’interesse che c’è nei suoi confronti, del buon inizio dell’Isola e della sua vita privata. Attende i prossimi tapiri.