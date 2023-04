Terra amara e Domenica così vicini alla domenica: vola Silvia Toffanin con Verissimo

Terra amara e Domenica In: testa a testa nel pomeriggio del 23 aprile, vola anche Verissimo: ecco tutti i numeri di ieri con gli ascolti

Non solo dal lunedì al venerdì, i pomeriggi di Canale 5 sono ormai certezza anche per il fine settimana. Lo dimostrano anche i dati di ascolto del 23 aprile 2023 che hanno visto la soap turca molto molto vicina a Domenica In. Il programma di Mara Venier si è difeso molto bene nella prima parte, con quasi 2,5 milioni di spettatori davanti alla tv ma nello scontro diretto con la soap turca, ha perso spettatori. Ed è anche per questo che qualcuno ipotizza che forse dalle prossime settimane, per lo sprint giusto, Beautiful possa durare di meno e lasciare spazio a Terra amara per uno scontro ancora più all’ultimo punto di share con Rai 1. Da sottolineare che l Rai ha comunque deciso di restare accesa con un programma in diretta alla domenica pomeriggio nonostante i giorni di festa ( da Pasqua a Pasquetta passando anche per il ponte del 25 aprile). La filosofia della prima serata non vale per il day time, che si dimostra in ogni caso, molto forte. Volano anche grazie agli ascolti di Terra amara quelli di Verissimo che batte sia Domenica In che Da noi a ruota libera. Un altro successo per Silvia Toffanin.

Ancora boom per Terra amara: Canale 5 fa benissimo anche nella domenica pomeriggio

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.326.000 spettatori con il 17.3%. Beautiful ha raccolto 1.978.000 spettatori (15.9%). L’episodio lungo della soap turca Terra Amara ha appassionato 2.301.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo ha interessato 2.125.000 spettatori con il 22%, nella prima parte, e 1.971.000 spettatori con il 19.4%, nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.55 alle 18.45.

Ottimi i numeri di Domenica IN nonostante il ponte

Su Rai1 preceduta da una presentazione di 16 minuti (2.225.000 – 17.2%), Domenica In ha intrattenuto 2.538.000 spettatori pari ad uno share del 21.3%, nella prima parte in onda dalle 14.16 alle 15.23, e 1.887.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.28 alle 16.55, e 1.530.000 spettatori pari ad uno share del 15.7% nella terza parte di breve durata in onda dalle 17 alle 17.11. Dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera cala ancora con 1.464.000 spettatori pari al 14.8%.

Rai 3 certezza nel pomeriggio della domenica

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.968.000 spettatori con il 15.1%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 947.000 spettatori con l’8.4% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 614.000 spettatori con il 6%. Rebus ha ottenuto 634.000 spettatori (6.4%). Preceduto da una presentazione di 13 minuti (698.000 – 7.4%), Kilimangiaro Un Nuovo Viaggio ha raccolto 733.000 spettatori con il 7.7% mentre Kilimangiaro ha raccolto 951.000 spettatori con il 9.1%.

Per quanto riguarda le altre reti: TG2 – Motori ha informato 870.000 spettatori con il 6.5%. Il Provinciale ha convinto 554.000 spettatori pari al 4.5%. Dreams Road ha raccolto 552.000 spettatori con il 4.9%. Per il Ciclismo Liegi-Bastogne segna 785.000 spettatori e il 7.7%. L’assenza di Elisa Isoardi nel pomeriggio di Rai 2 non si nota, anzi. Lo sport fa sempre meglio. Domenica Dribbling segna 455.000 spettatori con il 4.8%.

E lo sport riporta in alto anche Tv8. Su Tv8 infatti ieri la gara di Superbike è stata vista da 335.000 spettatori (2.6%) e 529.000 spettatori (4.2%).

Su Italia1 la Formula E raccoglie 273 .000 spettatori (2.5%). L’Orso Yoghi ha interessato 204.000 spettatori (2.1%). Su Rete 4 Energie in Viaggio raccoglie 131.000 spettatori con l’1.1%. TG4 – Diario della Domenica ha registrato 166.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 Atlantide ha appassionato 205.000 spettatori (share dell’1.8%) e 208.000 spettatori (share del 2.1%).