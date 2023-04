Gianni Sperti confessa i ritocchini fatti al viso

Gianni Sperti confida cosa ha fatto al viso e ogni quanto fa dei ritocchini

Gianni Sperti ha da poco compiuto 50 anni, un’età che gli fa impressione, gli sembrano tanti, non li sente, pensa di averne 25. A Verissimo ammette di essere molto fortunato perché fa un lavoro che gli porta ottimi guadagni, perché la sua passione è diventata un lavoro. Osservando Gianni Sperti è evidente che ha fatto vari ritocchini al viso. Si piace e quando Silvia Toffanin gli chiede come reagisce alle critiche lui pensa di non aver fatto molto, di non essere cambiato così tanto e che forse è anche la televisione che fa apparire le sue labbra così grosse. Non gli piacciono le rughe, se c’è chi preferisce tenerle lui non le vuole e così ogni due anni fa qualcosa. Fa dei piccoli tagliandi, sottolinea Silvia Toffanin, ma in pochi gli credono. Sui social i commenti sui ritocchini di Gianni Sperti non sono dei complimenti, non capiscono perché debba ricorrere alla chirurgia o alle punturine.

Gianni Sperti a Verissimo rughe e ritocchi

“Ma non si tratta di rughe qui si parla di trasformazione oserei dire fisionomica tanto da rendere difficile anche un sorriso per paura che scoppi…” si legge tra i commenti subito dopo la puntata di Verissimo. Non ha più li stesso viso, Sperti è molto diverso ma lui sta bene così ed è questo che conta.

Gianni ha iniziato il suo percorso nella danza con il rock acrobatico ma adolescente, un po’ tardi per la danza classica, ha voluto fare altro. E’ stato suo padre a permettergli di entrare in una scuola di danza dove era l’unico maschio. E’ morto il giorno di Santo Stefano durante la pandemia. Gianni è stato malissimo e oggi nei momenti di sconforto chiede sempre qualcosa a lui. Era malato, a casa arrivò l’ambulanza e il padre guardò tutti chiedendo di non farlo andare via, non parlava più. “Quegli occhi sgranati li ho ancora fissi nella mente”.

“Oggi si parla di più tra genitori e figli ma prima c’erano più segreti. Non credo di aver detto tutto ma penso di essere stato bravo a fargli capire che persona sono”. Tra i suoi genitori una storia d’amore difficile da vedere a oggi, prima le coppie si sacrificavano per restare insieme.