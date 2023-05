Giorgio Mastrota rivede le immagini con Natalia Estrada e racconta dei tradimenti

A distanza di tanti anni Giorgio Mastrota svela tutto sulla separazione da Natalia Estrada

La notizia della separazione tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada arrivò al telegiornale e dopo tanti anni lui racconta quel periodo. A Oggi è un altro giorno svela che alla fine fu Natalia Estrada ad andare via e per Giorgio fu un brutto momento. E’ stato malissimo Mastrota ma ammette che non si è comportato benissimo durante il matrimonio, ha tradito e quando è accaduto alla splendida showgirl spagnola si è innamorata di un altro e l’ha lasciato. Natalia Estrada ha avuto una storia con Valeriano, molti forse ll ricorderanno, è un ballerino. Ospite di Serena Bortone il re delle televendite guarda le immagini del passato, lui e Natalia protagonisti del programma “Per tutta la vita” condotto da Fabrizio Frizzi, sorride, ha gli occhi che gli brillano. Chissà, magari non avrebbe mai voluto che il loro matrimonio finisse. Infatti, Mastrota pensa che avrebbero potuto risolvere ma che poi forse è andata bene così.

Giorgio Mastrota i tradimenti e l’amore per Natalia Estrada

Lo colpì la sua bellezza, era così travolgente, la Estrada è sempre una bellissima donna. Era simpatica e aperta, si innamorò. Non sono rimasti amici, non si frequentano, non si sentono.

Perché è finità? “Alla fine avevamo bruciato le tappe e quindi eravamo un po’ tutte e due…abbiamo attraversato un momento un po’ così… ecco ci siamo distratti con altri, ci siamo distratti solo che la sua distrazione probabilmente si è vista di più nel senso che lei ha continuato… io ho fatto un po’ lo sciocchino e l’ho anche ammesso più di una volta. Diciamo che è successo, potevamo forse riuscire a riavvolgere il nastro ma tutto sommato è stato meglio così”.

Chissà se davvero Giorgio Mastrota non ha rimpianti ma con gli anni è cambiato. Prima di incontrare la sua attuale moglie, Floribeth, era già cambiato, non sentiva più la necessità di altro. “In quei tempi avevo tante occasioni, negli anni ‘90 negli anni ‘80 io ero tanta roba, mi giravano intorno tante cose ed ero un po’ distratto”.