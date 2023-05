Vince facile Montalbano il primo maggio 2023: ecco gli ascolti

E' Il commissario Montalbano a vincere nella prima serata del primo maggio 2023: ecco i dati auditel

Serata davvero facile facile per Il commissario Montalbano che ieri sera, ha ritrovato la vittoria nel prime time di Rai 1. Ascolti non entusiasmanti, al millesimo passaggio, ma si porta a casa una media di 3 milioni di spettatori con il 18% di share e Rai 1 dorme sonni tranquilli. Nessun problema per la serie di Zingaretti che continua a registrare la medesima media di settimana in settimana. Lontanissimo Canale 5 che resta parecchio indietro, con 8 punti di distacco rispetto a Rai 1. Fa meglio Rai 3 con il concerto del primo maggio in prima serata, Ambra e Biggio si avvicinano ai 2 milioni di spettatori e battono anche il film in prima visione di Canale 5. Ricordiamo che Mediaset ha preferito non mandare in onda una puntata dell’Isola il primo maggio, facendo benissimo a spostare il reality di Ilary Blasi al martedì sera questa settimana. Almeno sulla carta, vedremo poi domani con i dati auditel se si sarà trattato di una buona decisione.

Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata del primo maggio 2023.

Gli ascolti del primo maggio 2023: ecco i dati auditel

Su Rai 1 la serie Il commissario Montalbano – Gatto e cardellino ha registrato un netto di 3.388.000 telespettatori, share 18%. Vince quindi Rai 1 senza difficoltà. Su Rai 3 la seconda parte del Concertone del Primo Maggio nella parte in onda in prima serata ha conquistato la media di 1.813.000, 11.3% di share. Bene quindi Rai 3 che batte Canale 5. Sulla rete ammiraglia Mediaset infatti, il film Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare ha ottenuto 1.865.000, 10.9%.

Su Rai 2 la serie NCIS Los Angeles ha registrato 880.000, 4.3%; Blue Bloods 13 824.000, 5%. u Rete 4 Quarta Repubblicaha ottenuto 794.000 telespettatori, share 5.6%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 970.000 telespettatori, share 6.2%. Su La7 il film Habemus Papam ha ottenuto 626.000, 3.3%. Su Tv8 il film Skyfall – 007 è stato visto da 562.000 telespettatori, share 3.4%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 579.000 telespettatori, share 3.2%.