Oggi è un altro giorno: torna Romina Carrisi ma come ospite

Dopo la polemica Romina Carrisi torna a Oggi è un altro giorno e ha svelato nuove cose

Romina Carrisi torna a Oggi è un altro giorno dopo le polemiche ma torna da ospite. Non sarà più tra gli affetti stabili di Serena Bortone? Intanto, la conduttrice cerca di scoprire un po’ di più di Romina Carrisi, farla conoscere al pubblico. E’ la quarta figlia di Al Bano e Romina Power e la conduttrice non può non partire da questo ma la sua ospite principale di oggi ha tantissime cose da raccontare. Romina Carrisi è stata per tre anni la compagna di Michael Bolton, lo conferma per la prima volta, non ne ha mai parlato. E’ finita perché lei avrebbe voluto di più mentre il cantante era fermo ad un’amicizia speciale. Sono rimasti in buoni rapporti anche se è da tempo che non si sentono ed è finita con una delusione. Non sa se è per una forma di difesa ma se Romina Carrisi si immagina di camminare in chiesa fino all’altare verso il suo sposo mentre tutti la osservano, non lo farebbe mai. Non si sposerebbe mai come ha fatto sua madre o sua sorella Cristel, magari sceglierebbe una piccola chiesetta e pochi invitati.

Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno

Prima vedere sempre i suoi genitori ovunque in tv e sui giornali le dava fastidio, pensava che erano sempre e solo loro quelli importanti, che lei non c’era mai, non esisteva. Poi crescendo ha compreso che sono due persone non solo amate ma che si sono amate. Adesso Romina Carrisi è pronta a scrivere un libro sui suoi genitori, desidera che tutti li conoscano come li ha conosciuti lei, che tutti scoprano quei momenti che nessuno sa, anche quelli che lei ha scoperto del passato, di quando erano giovanissimi.

E’ cresciuta Romina Carrisi ma non solo d’età, ha tanto da raccontare, è più sciura, ha una proprietà di linguaggio e di pensieri che rende molto piacevole l’ascolto. “Se ho qualcosa da dire io lo esprimo ma se non ho nulla da dire io non apro bocca”. Facile collegarsi alla recente polemica scoppiata su Twitter quando Romina ha risposto al commento di chi chiedeva il perché della sua presenza da mummia a Oggi è un altro giorno. In tutta risposta la Carrisi ha dato ragione all’utente spiegando che gli autori di Oggi è un altro giorno non le permettono di fare altro, se lei ci prova la fermano. L’intervista è di certo molto piacevole ma quale sarà il seguito nel programma di Rai 2, avrà più spazio?