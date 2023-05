Simona Ventura e Antonella Clerici raccontano le loro vite così simili

Simona Ventura ospite oggi di Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno

Simona Ventura e Antonella Clerici hanno molto in comune, lo capiscono mentre chiacchierano sull’altalena di E’ sempre mezzogiorno. Seduta un po’ scomoda per l’ospite di oggi di Antonella Clerici ma volentieri la Ventura racconta non solo dell’amore per Giovanni Terzi ma anche dei dolori nella vita privata e anche durante la carriera. Storie che sono finite quando pensava che fossero per sempre, la vita e il lavoro che l’avevano resa una persona più dura e poi l’arrivo di Giovanni Terzi che ha resto il suo mondo migliore e le ha fatto capire l’importanza di tante cose. E’ un po’ lo stesso racconta che fa Antonella Clerici della sua vita sia privata che professionale. Simona Ventura come la conduttrice che oggi la ospita ha avuto poche storie importanti ma anche delle delusioni. Entrambe mamme ma la Ventura ha i figli più grandi, con quelli di Giovanni sono cinque i figli da seguire, a turni danno più tempo a uno o ad un altro in base a chi ha più bisogno in quel momento.

Antonella Clerici e Simona Ventura si raccontano a E’ sempre mezzogiorno

Le loro vite così simili con gli amori finiti e l’amore vero trovato non da giovanissime. E’ stata Simona a fare il primo passo con Giovanni Terzi. Si erano incontrati ad una cena organizzata da un’amica in comune per farli incontrare; come è accaduto tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Simona ha fatto subito il primo passo con un messaggio, da lì non si sono più lasciati. Garrone ha invece dovuto corteggiarla per un po’ di tempo Antonella.

Le delusioni anche nel lavoro, le sofferenze che hanno avuto entrambe e il pubblico conosce bene i momenti in cui sia Simona Ventura che Antonella Clerici sono state lontane dalla televisione.

SuperSimo sta per sposarsi ma due mesi prima della pandemia conviveva già con Terzi, è stato lui a trovare la loro casa perfetta. Una casa con una famiglia allargata e numerosa, proprio come quella di Antonella Clerici. Tutto così simile tra loro, perché hanno vissuto tanto. Come dice Antonella alla sua ospite di oggi: “E’ come se tu avessi vissuto 7 vite per tutte le cose che ha fatto”. La Clerici però non si sposa.