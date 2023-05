Maria redarguisce Riccardo stufa: “Basta istinti animaleschi, frenati”

E' satura Maria de Filippi e stanca dei soliti atteggiamenti maschilisti di Riccardo e questa volta lo rimette in riga

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 9 maggio 2023, Riccardo Guarnieri è stato protagonista di una buona parte del programma. E diciamolo, non ha fatto una bellissima figura. Il cavaliere tarantino è uscito con Giusy, ed è già difficile da comprendere il perchè di questa scelta, visto che dagli scambi che c’erano stati in precedenza nello studio di Uomini e Donne si era capito che la Guarnieri la donna non piacesse molto per via del suo carattere. Ma visto che l’involucro invece lo convinceva, si è fatto di nuovo sentire e alla fine, si sono visti. Piccola precisazione che come la stessa Giusy ha fatto, bisogna sempre indicare: le cose si fanno in due e la prima ad accettare di uscire con Riccardo è stata proprio lei, nonostante i precedenti. Ma come giustamente ha fatto notare anche Maria de Filippi, stanca dell’ennesimo copione sempre uguale, c’è una differenza di fondo. Se infatti in Giusy, abita la possibilità di un futuro, di un qualcosa, in Riccardo invece, come era ben evidente sin dal giorno 0, c’è sempre stata la consapevolezza che non ci sarebbe stata nessuna storia. Ed è per questo che la conduttrice oggi, ha deciso di prendere la parola e di riportare Riccardo nel giusto recinto, quello dal quale troppe volte esce saltellando, solo per ottenere una notte di passione con le dame che cascano tra le sue braccia. Si, le cose si fanno in due, Giusy non è la vittima. Ma le intenzioni erano diverse. Per la dama, dopo la notte, c’era anche la speranza o forse l’illusione di un qualcosa, per il pugliese era chiaro sin dagli arbori che questa storia sarebbe tramontata ancora prima di vedere l’alba.

La strigliata di Maria de Filippi a Riccardo

C’aveva provato Maria a non dire nulla, a non commentare l’ennesima uscita a vuoto di Riccardo ma poi è intervenuta quando il cavaliere ancora una volta è uscito dal seminato iniziando a screditare la donna con la quale era andato a letto. La conduttrice quindi, ha fatto il punto: “Il problema non è nella videochiamata, ma è tanto altro. Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! Cioè Riccardo io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei. La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Siamo grandi”.

Un discorso che non fa una piega quello di Maria de Filippi e che trova l’appoggio di tutti, inclusi spettatori e spettatrici che da casa, anche questa volta, hanno dato piena ragione alla De Filippi. La conduttrice ha continuato: “Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera”. Ha provato a spiegare una cosa che però a Riccardo, di certo era ben chiara.