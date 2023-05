Eurovision 2023: Vince la Svezia con Loreen, Marco Mengoni fuori dal podio per poco

Eurovision 2023 porta in trionfo la preveibiile vittoria di Loreen per ls Svezia, Mengoni si deve accontentare

Dopo una settimana di ipotesi, ascolti, dirette e commenti, Eurovision Song Contest 2023 ha finalmente eletto il suo nuovo vincitore, anzi… vincitrice! Come previsto fin dall’esordio, ad alzare al cielo il microfono di stallo della manifestazione eurovisiva è Loreen: l’artista che ha rappresentato la Svezia con il brano “Tattoo” e che già nel 2012 aveva visto Eurovision Song Contest con il brano “Euphoria”.

La vittoria di Loreen è stata schiacciante nella classifica dei voti delle giurie tecniche nazionali mentre un po’ meno smisurata è stata la decisione del televoto che, seppur avendola premiata con molti voti, l’ha vista soccombere davanti al “Cha Cha Cha” del finlandese Käärijä (ben 376 punti contro i 243 punti della vincitrice effettiva della manifestazione). Sorpresa delle sorprese, Marco Mengoni non è riuscito a salire sul podio….

Eurovision 2023: Marco Mengoni fuori dal podio…. ma per poco!

Fra i punteggi accumulati dalle giurie tecniche nazioni e il televoto da casa, Marco Mengoni si è dovuto fermare al quarto posto. I suoi 350 punti non sono bastati a scavalcare Israele (a 380 punti totali) e men che meno i due favoritissimi alla vittoria finale: la Finlandia con 526 punti e la Svezia con 583 punti. Recupera tutta la classifica nel post Twitter qui in basso.

Va detto che – seppur fuori dal podio – il quarto posto dell’Italia è l’ennesimo dignitosissimo piazzamento dopo il sesto posto del duo Mahmood e Blanco, il primo posto dei Maneskin, il secondo posto di Mahmood con “Soldi” e il più trascurato quinto posto del duo Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Fra le notizie degne di nota della finale di Eurovision Song Contest 2023 c’è l’annuncio ufficiale del ritorno in gara del Lussemburgo nel 2024, ma anche l’esibizione di Mahmood sulle note di “Imagine”, per non dimenticare la cliccatissima entrata in scena di Marco Mengoni durante la Flag Parade che ha visto il cantante rappresentate italiano arrivare in studio con il Tricolore e la bandiera del popolo LGBTQ+.

Non vedo l'#Eurovision, ma questa immagine fa bene al cuore. Non so se #Mengoni ci sta dicendo qualcosa di sé, ma sta dicendo molto al nostro paese: noi dalla bandiera 🏳️‍🌈 non torniamo indietro. Se ne facciano una ragione i fascisti al governo e chi li vota. pic.twitter.com/RZajb4crYX May 13, 2023

La passerella con la doppia bandiera in mano è stata tradotta ed analizzata in vari modi: c’è chi ha pensato ad una sorta di affronto alle idee di estrema Destra della nostra attuale classe positiva, c’è chi invece ha semplicemente che l’artista vuole fornire supporto alla causa. Chissà se Marco Mengoni fornirà spiegazioni dell’accaduto nei prossimi giorni…