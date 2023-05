Silvia Toffanin chiude Verissimo ma non saluta il pubblico

Si chiude Verissimo ma senza i saluti di Silvia Toffanin che forse aspetta prima di ringraziare il suo pubblico sempre generosissimo

Ci si aspettava forse un commento diverso, un saluto diverso da parte di Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo del 14 maggio 2023. Per chi non lo sapesse infatti, quella andata in onda ieri, è stata l’ultima puntata “inedita” della stagione 2022-2023 del programma di Canale 5. Verissimo certo non si ferma, come ha ricordato la stessa conduttrice ieri pomeriggio. Da sabato prossimo infatti vedremo le repliche, con le storie di Verissimo, le interviste più emozionanti di questa edizione. E forse chissà, alla fine di questo ciclo, la Toffanin registrerà i saluti per ringraziare il pubblico per tutto l’affetto dato al programma di Canale 5?

Una nuova stagione ricca di successi quella di Verissimo e anche ieri, la puntata, nonostante siamo nel bel mezzo della primavera, ha portato a casa una media di 2 milioni di spettatori. Numeri molto buoni, anche grazie all’ottimo traino che Verissimo ha. Può infatti contare su un pubblico di affezionati incollato davanti alla tv per seguire Terra amara. Non solo ascolti e ottimi numeri ma anche un impegno sempre più grande di Silvia Toffanin per la rete.

Silvia Toffanin sempre più volto di Canale 5

La conduttrice è stata volto di speciali in collaborazione con il Tg5. A Silvia Toffanin è stata affidata l’edizione speciale di Verissimo dedicata ai funerali della regina Elisabetta II. Silvia Toffanin ha condotto, non senza difficoltà, le puntate speciali dedicate al saluto per Maurizio Costanzo. E sempre lei con la squadra del Tg5 ha seguito in diretta i funerali di Costanzo per Mediaset. E poi ancora, pochi giorni fa, eccola di nuovo per una lunga diretta per l’incoronazione di Re Carlo III.

Che Mediaset punti tanto su di lei, ormai, non è decisamente un mistero. E visti i numeri che Silvia Toffanin regala a Canale 5, parliamo di un successo meritato. Se quindi per il momento la Toffanin non ha salutato il suo pubblico, ci aspettiamo di vedere parole emozionanti nelle prossime puntate, quando poi Verissimo chiuderà in tutto e per tutti i battenti.