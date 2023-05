Domenica IN bene su Rai 1 ma Terra amara è Terra amara: gli ascolti della domenica

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti del pomeriggio della domenica: i numeri del 14 maggio con Canale 5 e Terra amara che volano

Lo abbiamo già detto che canale 5 con Terra amara ha trovato la sua gallina dalle uova d’oro, unica sola e degna erede de Il segreto? Si lo abbiamo già detto e lo confermiamo analizzando anche i dati di ascolto del pomeriggio di domenica 14 maggio 2023, dati che fanno vedere come Domenica In, riesca a partire alla grande dopo il Tg1, alle 14 ma scena poi dopo le 15 quando su Canale 5 arriva Terra amara. La soap turca è inarrestabile. E se durante la settimana vola quasi con 3 milioni di spettatori, nel fine settimana perde una fetta di pubblico è vero, ma resta sempre leader della sua fascia, con oltre il 17% di share. Numeri che tra l’altro, permettono a Verissimo, di godersi altri successi.

Anche ieri infatti, Verissimo, come ci mostrano i dati relativi agli ascolti del pomeriggio del 14 maggio, fa benissimo con oltre 2 milioni di spettatori dalle 16,30 in poi. Verissimo e Terra amara in sovrapposizione riescono a fare meglio di Domenica IN. Ieri Mara Venier ha regalato una prima parte impeccabile, con l’ottima intervista a Claudio Baglioni che ha emozionato e incollato davanti alla tv oltre 2 milioni di spettatori. Nulla da fare però per la seconda e soprattutto per l’ultima parte.

Ma vediamo adesso nel dettaglio tutti i dati di ascolto utili per capire che cosa ieri il pubblico ha visto; da notare anche gli ottimi ascolti di Rai 2 che grazie al Giro di Italia, tocca ottimi risultati nel mese di maggio.

Gli ascolti della domenica: i dati di Domenica IN per il 14 maggio 2023

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.224.000, 16,19%, nella prima parte 2.460.000, 18,63%, nella seconda 2.017.000, 16,57% e nella terza 1.614.000, 13,59%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.815.000, 15,58%. per Francesca Fialdini un altro risultato non entusiasmante. Secondo i rumor di queste settimane, nella prossima stagione televisiva non dovrebbe esserci più spazio per la conduttrice.

Canale 5 numeri eccellenti per la domenica pomeriggio di maggio

Su Canale 5 L’arca di Noè 2.523.000, 18,14%, Beautiful 2.203.000 telespettatori, share 16,23%, Terra Amara 2.200.000, 17,39%, Verissimo ha registrato 2.107.000, 17,93% e nei Giri di Valzer 2.111.000 con il 18,07% per l’ultima puntata di questa stagione. Da sabato prossimo infatti andranno in onda le migliori interviste realizzate da Silvia Toffanin.

Ottimi i numeri di Rai 2 con il Giro di Italia

Su Rai 2 Giro d’Italia ha ottenuto 1.082.000, 8,52%: nel dettaglio Giro in diretta 985.000, 7,59%; Giro all’Arrivo 1.328.000, 11,10%; Processo alla Tappa 753.000, 6,56%.

Sempre bene Rai 3 alla domenica pomeriggio

Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 901.000, 6,98%, e nel segmento Il mondo che verrà 632.000, 5,22%; quindi Rebus 616.000, 5,16%; Kilimangiaro Collection 748.000, 6,36%.

Le altre reti

Grandi numeri alla domenica pomeriggio anche per Tv8 grazie allo sport. Su Tv8 il Campionato Mondiale MotoGP 1.065.000 con il 9,19%.

Su Italia 1 il film Ruby Red III ha registrato un netto di 247.000 telespettatori, 1,96%; Due uomini e mezzo 250.000, 2,17%. Su Rete 4 Colombo 306.000, 2,52%, il film Il traditore di Fort Alamo un netto di 389.000, 3,30%.