Che flop Uomini e Donne story: -1 milione, Bortone ne approfitta

Male i dati di Uomini e Donne story alla prima puntata: ne approfitta Rai 1

Perchè mandare in onda le puntate con delle cose che abbiamo visto pochissimi mesi fa? Ce lo siamo chiesti davvero tutti, vedendo la prima puntata di Uomini e Donne story. E a giudicare dagli ascolti fatti da questo appuntamento con il meglio del programma di Maria de Filippi, il faccione di Gemma Galgani comparso su Canale 5 ha spinto diversi spettatori a cambiare canale. La prima puntata di Uomini e Donne story, è stata vista da una media di 2 milioni nella prima parte, per poi scendere a 1,6 milioni di spettatori. Non un dato incoraggiante, visto che la passata settimana, Uomini e Donne era volato con 3 milioni di spettatori.

Si perde 1 milione di appassionati strada facendo, anche perchè diciamolo, a chi interessa come sono andate le conoscenze di Gemma Galgani a settembre? Tutti sappiamo che cosa ha fatto Ida e rivedere le litigate con Riccardo, poco interessa. Se porti in onda Uomini e Donne story, regali al pubblico delle emozioni diverse, magari ricostruendo il percorso di chi in quello studio ha trovato l’amore, davvero, e ha fatto un percorso che lo ha portato ad avere anche una famiglia. E i nomi potrebbero essere davvero tanti, come le storie da raccontare degli ultimi 20 anni del programma di Maria de Filippi. E invece…

Per fortuna che Canale 5 può almeno contare su Terra amara, che continua a volare con ascolti eccellenti.

Gli ascolti del pomeriggio: senza Uomini e Donne Canale 5 non va

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno dunque ne approfitta e ieri, parte da una media di 1.954.000, 16.41% e nel programma 1.777.000 con il 17.47%; va detto che Serena Bortone avrebbe potuto fare anche meglio, visto che su Rai 2 ieri c’era anche la pausa ciclismo. Ma in fondo, per il programma di Rai 1 che non ha mai brillato in questa stagione, va anche bene così. Approfitta dell’assenza di Uomini e Donne e di Amici la soap spagnola: Sei sorelle cresce e fa 1.122.000 con il 13.76%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.600.000 telespettatori, share 20.68%, Terra Amara 2.698.000, 23%. Molto molto bene fino alle 15 ma poi qualcosa non ha funzionato nel modo giusto. E infatti Uomini e Donne Story 2.043.000 con il 20.30% e nel finale 1.695.000, 19.30%. L’Isola dei Famosi 1.580.000, 18.48%; Un altro domani 1.055.000.