Andrea Foriglio è la non scelta di Nicole: rivedrà Roberta di Padua? La risposta

Andrea non è la scelta di Nicole, adesso può voltare pagina dopo la fine di Uomini e Donne: potrebbe vedere Roberta di Padua?

Il pubblico di Uomini e Donne pochi giorni fa ha avuto modo di seguire con affetto la scelta di Nicole, che alla fine, ha deciso di lasciare il programma in compagnia di Carlo, scegliendolo come “fidanzato”. Prima di fare il suo discorso a Carlo, e rivelargli che era la sua scelta, Nicole ha anche ringraziato Andrea Foriglio, per il percorso che hanno fatto insieme in questi mesi. Nicole infatti non rinnega nulla e ha evidenziato come tra di loro ci sia stata una bella complicità. Non è sbocciato però nessun sentimento, quello che invece, ha provato per Carlo.

Oggi quindi Andrea Foriglio può tornare alla sua vita quotidiana e rimettersi in gioco; proprio per questo, in una intervista realizzata da Lollo Magazine, ad Andrea è stato chiesto se si senta pronto per delle nuove conoscenze, per incontrare altre ragazze. Il suo cuore è libero? Che cosa farà? Risposte e domande e ovviamente, non poteva mancare anche quella su Roberta di Padua.

“Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori, però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere, sono sincero. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppi simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare” ha detto Andrea che invece, parlando con la redazione di Uomini e Donne, subito dopo la scelta di Nicole, aveva evidenziato che la tronista, aveva forse fatto la scelta più semplice.

Andrea potrebbe rivedere Roberta di Padua ?

“In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai” è stata questa la risposta di Andrea alla domanda su Roberta. Il corteggiatore di Nicole , aveva scelto di non frequentare Roberta, che si era proposta durante il trono. Aveva preferito concentrarsi solo sulla tronista. Ma a quanto pare, la Di Padua non gli è del tutto indifferente. Bisognerà vedere de Roberta sarà ancora interessata a lui, visto che per mesi non è stata ricambiata…

Gli piacerebbe fare il tronista?

“In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e 4 i mesi e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate. I miei progetti futuri? A livello lavorativo ripartirò con il tour di visite e trattamenti osteopatici in tutta Italia e in qualche città europea che avevo interrotto qualche mese fa. Ho iniziato a scrivere il mio secondo libro e poi c’è l’idea di espandere il mio studio in tutta Roma e poi in tutta Italia. Progetti abbastanza ambiziosi che chiederanno del tempo” ha detto Andrea che non si ferma e si concentra sul lavoro in attesa di trovare la persona giusta dopo l’esperienza a Uomini e Donne.