Boom I migliori anni estate: con il nulla contro si vola a 4 milioni, Canale 5 fa la metà

Boom di ascolti al sabato sera di Rai 1 che ritrova i 4 milioni di spettatori grazie a Carlo Conti: ecco tutti i dati del 20 maggio 2023

Carlo Conti è un grandissimo professionista e questo è un dato. Si mette a disposizione della sua azienda e questo è un altro dato. Ma è altrettanto evidente che I migliori anni-Speciale estate, abbia avuto vita assai facile nella prima serata del 20 maggio 2023. I dati di ascolto relativi al prime time di ieri ci raccontano che Rai 1 ha vinto facile contro Canale 5, con il doppio degli ascolti per I migliori anni, e non era difficile se vai contro un film in replica.

I migliori anni, che al venerdì sera si era fermato a una media di 3 milioni di spettatori, recupera quasi 800 mila spettatori al sabato sera e vola nel prime time di Rai 1. Un ottimo risultato per Carlo Conti, soprattutto se si torna indietro di qualche settimana e si guarda ai disastri che Il cantante mascherato ha fatto nel prime time della rete ammiraglia. Buonissimo quindi il lavoro di Conti, mancano le idee, questo è evidente, ma in ogni caso lo spettacolo è gradevole e il pubblico ha apprezzato la televisione fatta bene, quella che il conduttore porta sempre nelle case degli italiani.

Gli ascolti del 20 maggio 2023: ecco i dati auditel

Su Rai 1 I migliori anni – Speciale Estate vince quindi con una media di 3.894.000, 24,4%. Su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale in replica, fa comunque un discreto risultato con una media di 2.023.000 telespettatori, share 12%. Su Italia 1 il film d’animazione Shrek ha raccolto un netto di 1.189.000 telespettatori, share 6,6%. Su Rai 3 Callas segreta – Speciale Gioia della Musica ha registrato 899.000 telespettatori, share 5,5%. Su Rai 2 Tg2 Post – Speciale 749.000, 4%.

Su Rete 4 Speciale Controcorrente ha registrato 687.000 telespettatori, share 3,7%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il concerto ha registrato 541.000, 3,2%. un buon risultato per il concerto condotto da Luca e Paolo che ha portato in un sabato sera piovoso, tanta musica nelle case degli italiani. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 456.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Basket ha registrato 116.000 telespettatori, share 0,7%.

Rai 1 ha blindato almeno per ora il sabato sera, approfittando anche dell’assenza di Amici 22 che ovviamente si è fatta sentire. Mediaset però potrà contare nelle prossime settimane sul calcio e non è poco.