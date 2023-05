Il dopo Lucia Annunziata: chi arriva a Rai3? Due i nomi papabili

Chi prenderà il posto di Lucia Annunziata su Rai 3? Ecco i due nomi

Qualcuno lo sapeva, qualcuno lo immaginava, altri se lo aspettavano, conoscendola. Questa mossa è da Lucia Annunziata, dicevano ieri nei corridoi di viale Mazzini e la mossa della giornalista è arrivata. Lucia Annunziata si è dimessa, non la rivedremo nella prossima stagione di Rai 3. Perchè come hanno scritto in tanti ieri, non c’è bisogno di essere accompagnati alla porta, o essere cacciati. Basta un gioco sottile, il gioco delle parti, che ti porta a comprendere che è arrivato il momento di prendere le tue cose, lasciare e andare via.

Come ha fatto Lucia Annunziata, che di restare a Rai 3 e finire sotto una lente di ingrandimento privilegiata, di certo non ne aveva voglia. Non aveva voglia che ogni sua parola fosse analizzata, che ogni suo sguardo finisse al centro del dibattito, ha preso le sue cose, ed è andata via. Niente riunione di redazione ieri mattina, annullata all’ultimo momento. E poi la mail pubblicata su tutte le testate italiane con i motivi delle dimissioni della Annunziata che lascia Rai 3.

Chi prenderà il posto di Lucia Annunziata dopo le sue dimissioni? Ultimenotizieflash.com

Si legge sul Corriere della sera:

Che Annunziata avesse solo sentore di qualcosa che stava per arrivare o ne avesse elementi, non è possibile saperlo. Certo il clima nelle redazioni in queste settimane è cambiato e l’attesa di capire cosa succederà ai palinsesti autunnali, che saranno presentati il 7 luglio, è lunga e genera ogni giorno fantasmi, soprattutto nei tanti contrattualizzati a termine che spesso costituiscono l’ossatura delle redazioni.

E dopo Lucia Annunziata, chi ci sarà su Rai 3 per offrire un contenuto altrettanto valido, un programma che possa diventare di punta, e gli ascolti che la giornalista portava a casa?

Chi prenderà il posto di Lucia Annunziata? Due i nomi papabili

E’ sempre il Corriere della sera a ipotizzare che al posto di Lucia Annunziata, possa arrivare un’altra donna. E spuntano i primi due nomi, di colleghe di livello, che potrebbero occupare lo spazio della domenica pomeriggio rimasto vuoto.

I nomi che in questo momento sono al centro della discussione, sarebbero quelli di Serena Bortone, che dopo l’addio a Oggi è un altro giorno, potrebbe tornare a condurre un programma di attualità e politica, con lo stile che per due anni ha messo da parte, e ritrovando il suo primo amore. Il secondo nome è di un altro volto, che è stato di punta per la rete. Parliamo di Luisella Costamagna: dopo una pausa ai box e la parentesi Ballando con le stelle, la giornalista potrebbe tornare a fare quello che le riesce benissimo.

Bisognerà poi capire se resterà in onda il programma di Lucia Annunziata Mezz’ora in più o se ci sarà un nuovo titolo da proporre al pubblico di Rai 3. Lo scopriremo probabilmente i primi di luglio, a poche ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai.