L’ex protagonista di U&D accusa la De Filippi: “Sono andata da Barbara d’Urso e non mi ha più chiamata”

Da Angela Favolosa cubista arrivano accuse a Maria de Filippi e alla redazione di Uomini e Donne: ecco che cosa c'entra Barbara d'Urso

Proprio poche ore fa, vi avevamo parlato dell’intervista di Angela Favolosa Cubista, a Fanpage. Le sue parole hanno fatto molto parlare, anche perchè l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha rivelato anche un aneddoto su quanto accaduto proprio con la redazione del programma di Maria de Filippi.

Angela, qualche anno fa, si mostrò arrabbiata, disse di non apprezzare più Uomini e Donne, che negli anni si era trasformato, diventando ben diverso dal programma al quale lei in passato aveva partecipato. Oggi la Favolosa cubista spiega come mai, si era molto infastidita con la redazione di Uomini e Donne e udite udite, c’entra Barbara d’Urso.

L’attacco frontale della Favolosa Cubista alla De Filippi

Le parole di Angela Favolosa Cubista su Maria e Uomini e Donne

Ero arrabbiata perché avevo chiamato la redazione per chiedere se Maria mi voleva ancora. Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: “Domani sono da Barbara”. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara.

Le immagini di Angela Favolosa Cubista a Pomeriggio 5

Angela Favolosa cubista Pomeriggio 5

Perchè i protagonisti di Uomini e Donne non possono andare da Barbara d’Urso?

Non è la prima volta che cerchiamo di spiegarvi questo punto, ma purtroppo neppure noi abbiamo una spiegazione. Certo è che ci furono dei tempi in cui i protagonisti di Uomini e Donne frequentavano Domenica Live e Pomeriggio 5. Pensate ad esempio a Gemma e Giorgio, che sbarcarono dalla d’Urso insieme. Poi qualcosa si è rotto. La stessa Barbara d’Urso era stata in diverse occasioni a C’è posta per te. Poi il gelo. I divieti e nei programmi di Barbara d’Urso persino il divieto assoluto di citare i programmi di Maria. Il perchè non è dato saperlo, è cosa che solo pochi eletti possono sapere.

Barbara d’Urso a C’è posta per te

La favolosa cubista dunque non ci dice nulla di nuovo, ci racconta solo qualcosa che sappiamo già…Eppure anche oggi, dopo questa nuova intervista a Fanpage, si torna a parlare della guerra tra le due donne di Mediaset. E ci spiace non potervi raccontare altro, anche noi vorremmo tanto sapere che cosa è successo…