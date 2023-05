Nicole Santinelli sceglie il silenzio: le lacrime di Carlo mollato non sciolgono il cuore di ghiaccio

Nessun commento da parte di Nicole dopo la rottura con Carlo che in diretta su instagram e in lacrime ha raccontato di esser stato lasciato

Una principessa dal cuore di ghiaccio, così l’avevano definita in tanti durante il suo trono. Una che, di mostrare le emozioni in tv, proprio non ne aveva voglia. E per il momento non lo fa neppure sui social. Nicole Santinelli sceglie il silenzio e non commenta quanto accaduto nelle ultime ore. Carlo Alberto Mancini infatti, il corteggiatore che lei aveva scelto, ha raccontato a tutti che la storia è finita.

Un lungo sfogo sui social, poi una diretta in lacrime. Carlo Alberto ha scelto questa modalità per raccontare a tutti che la sua storia con Nicole Santinelli è finita. Per decisione della ex tronista di Uomini e Donne che ha capito, come racconta Carlo, che lui non è l’uomo della sua vita. Una modalità, quella scelta dal Mancini, che non è stata molto apprezzata da alcuni fan e da alcuni amici di Nicole che sono intervenuti in diretta per difenderla.

Da cosa poi non è chiaro. Carlo Alberto potrà anche avere scelto la modalità sbagliata, forse, ma ha speso solo belle parole nei confronti di Nicole.

Le lacrime di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Le parole di Carlo Alberto non sono però bastate perchè i fan si sono scatenati contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusandola di essere stata falsa sin dal primo giorno.

Le parole sui social di Carlo Alberto Mancini

Io le avevo promesso che l’avrei amata, rispettata e l’avrei fatta sentire amata. Sono fiero di aver sempre trattato le donne con gentilezza, rispetto e galanteria. Magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono così. Sono uno dà certezze e l’ho sempre detto e non è una sorpresa.

La richiesta ai follower

Voglio difendere lei. Non è una frase fatta, ma è unica e speciale. Non attaccatela, vi prego, non datele contro. Lei è stata onesta e sincera. Fatelo per me in questo momento difficile. La voglio proteggere anche in questa occasione. Lei è stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento.

Nicole non ha fatto nulla di male

Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire.

Carlo non si pende di nulla

Rispondendo alle domande dei fan ha anche spiegato che quello che è successo a Verissimo è stato tutto vero ed emozionante. Eppure in tanti si erano accorti che Nicole, neppure in quella occasione appariva coinvolta…Carlo invece a quanto pare, ha vissuto un altro film:

Verissimo è stato veramente emozionante. E’ stato un momento che non dimenticherò mai anche se non ha funzionato ed anzi la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti generando in me un sentimento così forte

Nicole e Carlo Alberto a Verissimo

Nicole non commenta ma tace

Per il momento l’ex tronista di Uomini e Donne non ha commentato in nessun modo questa situazione e non ha aggiunto nulla alle parole di Carlo Alberto. Preferisce la via del silenzio. Vedremo se nelle prossime ore avrà altro da aggiungere e dirà la sua versione dei fatti o continuerà a mantenere massima riservatezza.