Carolyn Smith, come sta oggi e dove ha trovato la forza contro il cancro

Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno. Come Sta? Dove trova la forza contro il cancro?

Dove hai ritrovato la forza? E’ con questa domanda rivolta a Carolyn Smith che Serena Bortone a Oggi è un altro giorno inizia la sua prima intervista del giorno. Da Ballando con le Stelle all’intruso, il tumore contro cui combatte da anni, Carolyn Smith è un vero esempio per tutti.

E’ da quando ha scoperto di avere il cancro al seno che ha iniziato a raccontare della malattia, il suo percorso in salita, la fragilità e la forza. E l’ultima diagnosi è stata dura da accettare, ricominciare di nuovo quando invece attendeva le parole che l’avrebbero finalmente liberata.

Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno

Carolyn risponde alla domanda posta dalla conduttrice perché tutti vorremmo la forza che mostra lei, in tv, sui social, sempre. Dove trova la forza?

Mi piace vivere e non voglio sprecare tempo perché ho una lunga lista di cose che voglio fare”

La prima è quella di aiutare più donne possibili, donne che sono in cura contro il cancro, donne che come lei combattono, donne che hanno bisogno di energia, di positività.

Serena Bortone prosegue con l’argomento, non può non chiederle come sta, come procede, perché tutti sanno che non è un momento sereno per Carolyn, che deve ancora lottare, che forse questa volta è ancora più dura delle precedenti.

Come sta Carolyn Smith oggi?

Carolyn Smith e suo marito

Procede bene e si va avanti, anche se ovviamente mi piacerebbe non essere ancora in questa situazione oncologica ma non c’è scelta.

No, non ha scelta Carolyn ma sceglie di parlarne, sceglie di aiutare le altre donne, di mostrare la verità ma senza lacrime. Anche per questo continua ad essere un esempio per tutti.

Nel mondo di Carolyn Smith tutto è scandito dalla lettera “M”, dal nome della sua mamma, Moyra, al cognome del marito, la musica, ogni cosa ha quella dolce iniziale. Ricorda come era da bambina, una piccola che dava un gran da fare ai suoi genitori, che anche quando si svegliava era capace di scappare dal suo lettino e nascondersi in casa.

Carolyn, tu hai mai perso nella vita?

Sì, anche ultimamente, la fragilità… Sono molto forte ma c’è sempre la speranza che dico ‘è finita lì’ e questa volta ne ho risentito. Non sono abituata a questa fragilità.

Sta cercando di reagire, lo sta facendo, le pesa questa debolezza, lo spiega mentre continua a rispondere alle domande. Ribadisce che è stata sua madre a darle questa forza, le ha sempre detto che le lacrime non vanno mostrate in pubblico, che bisogna sorridere e mostrarsi forti. Questo l’aiuta a non buttarsi giù.

C’è una cosa che ha imparato, a non lavorare quando si sente troppo stanca. Ma sta imparando anche a combattere sempre di più.