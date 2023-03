Carolyn Smith: “Questa volta è dura, ce la faccio ma è diverso dalle altre volte”

Carolyn Smith a Verissimo confessa che questa volta è dura, che il tumore è sempre al seno

Carolyn Smith è tornata a Verissimo e questa volta non ci sono buone notizie. L’ha già confidato, l’intruso è tornato ma ammette che questa volta è più dura. “Ce la faccio, però questa volta è dura, non so per quale motivo ma è diverso dalle altre volte”. Carolyn Smith era in attesa di sentire le parole che desidera da tempo, che è tutto finito, invece no, il tumore al seno è tornato. Il punto è sempre lo stesso, questa è una cosa positiva, significa che non si è esteso ma non va via. Il tumore al seno è arrivato nella sua vita nel 2015; spiega che non esiste un farmaco in grado di eliminare per sempre questo tipo di tumore. Che l’incubo stava tornando Carolyn Smith l’ha saputo lo scorso agosto ma ha continuato a sperare e invece a gennaio, nel controllo successivo, hanno visto che la macchia era cresciuta un po’ ed è stato necessario agire.



L’anno difficilissimo di Carolyn Smith

L’ultimo anno per la presidente di giuria di Ballando con le Stelle è stato molto stressante perché era già consapevole di non potere fare chemio, di non poter fare radioterapia né operazioni. Per fortuna è arrivato il piano b, un nuovo farmaco che ha appena iniziato e che non le ha causato le temute allergie.

L’effetto collaterale che da 7 anni perseguita Carolyn Smith è alle gambe, ai piedi, non ha più la sensibilità, ha difficoltà di equilibrio e per lei che è una ballerina, che insegna, è atroce. La nuova diagnosi che le confermava che l’intruso era tornata l’ha turbata, non sapevo come avrebbe fatto a combattere senza armi. Le cure durate 7 anni le hanno danneggiato il fegato in modo irreversibile, per questo non è possibile proseguire con le vecchie cure.

Ricorda il momento in cui le hanno tolto il port, il dispositivo sottopelle necessario per la chemio, per le cure… a settembre ha dovuto rimetterlo, ed è stato un momento terribile, poi ha rasato i capelli.

Carolyn si emoziona mentre racconta che i medici l’hanno avvisata che avrà più nausea, più stanchezza, potrebbe anche prendere la broncopolmonite. “Sono 7 anni che sto lottando per avere la sensibilità piena dei piedi e delle mani. A volte mi svegliavo in panico totale senza sensibilità dalle ginocchia in giù, come se non avessi le gambe. Mi sto sforzando e lavorando di più, cerco di mettere anche i tacchi ogni tanto” e va un po’ meglio ma sa che deve essere forte, resta positiva ma adesso è più dura, questa volta lo è di più.