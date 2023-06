E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici dà appuntamento a settembre e conferma la chiusura anticipata

Chiude in anticipo E' sempre mezzogiorno ma a settembre Antonella Clerici ci sarà?

Le voci sulla chiusura anticipata di E’ sempre mezzogiorno erano vere. Oggi 1 giugno 2023 ad inizio puntata Antonella Clerici ha voluto subito ringraziare tutto il suo pubblico per l’affetto con cui ha seguito non solo la puntata di ieri ma tutto l’anno. Aggiungendo poi che E’ sempre mezzogiorno va in vacanza.

Antonella Clerici va in vacanza con una settimana in anticipo ma E’ sempre mezzogiorno torna a settembre. Tornerà anche la conduttrice? Iniziamo dalle date, avremmo dovuto seguire il programma del mezzogiorno di Rai 1 fino a venerdì 16 giugno ma non sarà così. Venerdì prossimo ci saranno gli abbracci virtuali, i saluti finali, l’ultima puntata del 2023.

Antonella Clerici inizia con i ringraziamenti e svela la data di chiusura

Oggi è giovedì 1 giugno 2023 e ne approfitto per ringraziarvi non solo degli ascolti di ieri che sono stati eccezionali ma per gli ascolti di questa annata meravigliosa per E’ sempre mezzogiorno. davvero grazie, grazie, grazie per l’affetto con cui voi ci avete circondato, mi avete circondato anche con i risultati di The Voice Senior e Kids e il resto

Antonella Clerici non mostra dispiacere per la chiusura anticipata di E’ sempre mezzogiorno. Qualcuno dice che l’abbia chiesta proprio lei perché non è in gran forma. Dopo la costola incrinata e la brutta influenza la conduttrice forse ha bisogno di riposo.

Antonella Clerici che dolore in puntata

Antonella Clerici: “E’ come quando finiscono le scuole”

Sono i saluti di fine anno, dopo tutte le soddisfazioni di un intero anno di lavoro e Antonella Clerici inizia con il grazie più grande, al suo pubblico. Il suo è anche un modo per confermare che E’ sempre mezzogiorno chiude il 9 giugno 2023, che la prossima settimana sarà l’ultima di questa fortunata stagione

E’ già tempo come quando finiscono le scuole e ci si dà appuntamento a settembre.

Antonella Clerici scherza anche sulla camicia che ha indossato per la puntata di oggi, una fantasia con le angurie, c’è voglia di estate e di vacanze. Sente già l’estate, dà appuntamento a settembre e di certo ci sarà ancora una volta lei alla conduzione, perché E’ sempre mezzogiorno è il suo programma. Antonella Clerici va in vacanza prima e lascia lo spazio ai colleghi di Camper che non andranno più in onda dal 19 giugno ma ovviamente una settimana prima, dal 12 giugno.

Ci sono ancora tante ricette da scoprire con gli chef del mezzogiorno di Rai 1, poco più di una settimana, poi l’arrivederci.