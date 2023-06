Home » Programmi TV » Quarto Grado raddoppia? Mediaset ci fa un pensierino Programmi TV Quarto Grado raddoppia? Mediaset ci fa un pensierino Filomena Procopio Mediaset pensa a un raddoppio per Quarto Grado? Le ultime notizie

Senza nessun dubbio, Quarto Grado è uno dei programmi di punta della prima serata di Rete 4. Senza nessuna difficoltà, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alesssandra Viero, viaggia con una media del 10% di share e supera ogni venerdì sera, nonostante la forte concorrenza, il milione di spettatori. E’ uno dei programmi più visti di Rete 4 e per questo motivo, Mediaset starebbe valutando, di raddoppiare l’appuntamento settimanale. E’ Tvblog a dare la notizia in attesa dell’ufficialità che potrebbe arrivare con la presentazione dei palinsesti di Mediaset.

Non ci sono al momento certezze. Secondo quanto si legge su Tvblog, l’azienda starebbe accarezzando questa idea, ma è ancora presto per capire se sarà fattibile. A quanto pare, per la prossima stagione televisiva, potrebbe non essere confermata dunque la presenza alla domenica di Zona Bianca, il programma più debole del prime time di Rete 4.

Quarto Grado raddoppia da settembre?

L’idea potrebbe dunque essere quella di mandare in onda la classica puntata dedicata alla cronaca e ai grandi gialli di Quarto Grado, al venerdì sera con il tandem formato da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Diversa impostazione potrebbe esserci invece nella serata della domenica. In questo caso, la conduzione di un Quarto Grado diverso, potrebbe essere affidata solo a Nuzzi. E si potrebbe cambiare anche genere, dando spazio all’attualità. Del resto Nuzzi e la squadra di Quarto Grado anche in questa stagione, hanno seguito diverse tematiche: la guerra in Ucraina, l’alluvione in Emilia Romagna e altre notizie di cronaca date in tempo reale, essendo un programma in diretta che ha dunque coperto la cronaca live per Mediaset.

Niente di confermato per il momento ma visto che Quarto Grado andrà in onda ancora per il mese di giugno, potremmo aspettarci magari anche una anticipazione da parte di Nuzzi che potrebbe rivelare se questa indiscrezione lanciata da Tvblog è reale oppure no.

Giuseppe Brindisi resta ?

Secondo Tvblog in ogni caso, ci sarebbe lo stesso spazio per Giuseppe Brindisi con o senza Zona Bianca. Infatti Controcorrente potrebbe non andare in onda, Veronica Gentili potrebbe avere un nuovo ruolo, con la conduzione de Le Iene su Italia 1.