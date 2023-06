Home » Programmi TV » Gli ascolti del venerdì premiano Rai 1. La ragazza e l’ufficiale non vince, ottimo Quarto Grado: tutti i dati Programmi TV Gli ascolti del venerdì premiano Rai 1. La ragazza e l’ufficiale non vince, ottimo Quarto Grado: tutti i dati Filomena Procopio Vince Rai 1 la gara agli ascolti del 9 giugno 2023: ecco tutti i dati della prima serata con un nuovo boom per Quarto Grado

Serata piena di proposte quella del venerdì sera e i dati di ascolto del 9 giugno 2023 raccontano che questa volta a vincere è Rai 1 grazie a Una voce per Padre Pio. La serata con Mara Venier, che aveva in precedenza registrato lo spettacolo da San Giovanni Rotondo, conquista oltre 2 milioni di spettatori mentre Canale 5 resta indietro di pochissimo. Per la serata del venerdì Mediaset ha puntato su La ragazza e l’ufficiale, una nuova serie turca che dovrebbe andare in onda in sette puntate. Serie che ha incassato ascolti decisamente migliori delle repliche di Sissi e anche di New Amsterdam, sfiorando ieri al debutto i 2 milioni di spettatori. Non numeri da urlo, non numeri che consentono di battere la concorrenza ma neppure dati da considerarsi flop.

Vediamo dunque quelli che sono stati i numeri della prima serata del 9 giugno 2023.

Gli ascolti del 9 giugno 2023: vince Rai 1, ecco tutti i dati auditel

Una Voce per Padre Pio ha conquistato 2.109.000 spettatori pari al 14.7% di share. Il programma con Mara Venier vince quindi la serata. Più volte la conduttrice, ha ricordato ieri che la puntata era stata registrata. Lo ha fatto perchè purtroppo ieri la famiglia di Mara ha subito una grave perdita. Il padre di suo nipote ed ex marito di Elisabetta Ferracini infatti, è venuto a mancare.

Su Canale5 la prima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale non ha superato i 2 milioni di spettatori: per il debutto media di 1.742.000 spettatori con uno share del 12.9%. Ottimi i dati di Quarto Grado, sempre più vicino a una promozione con un raddoppio settimanale. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.510.000 spettatori (11.7%).

Su Rai2 il finale di Spirale di Bugie è la scelta di 720.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.078.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Atletica Leggera – Diamond League, in onda dalle 20:58 alle 23, è seguita da 841.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 709.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica segna 270.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove LBA Playoff, dalle 20:32 alle 22:39, interessa 194.000 spettatori (1.1%).