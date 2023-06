Home » Programmi TV » Per Estate in diretta 2023 si cambia: la nuova coppia Programmi TV Per Estate in diretta 2023 si cambia: la nuova coppia Luisella Bianchi Si cambia nel pomeriggio di Rai 1: ecco chi vedremo in estate alla conduzione di Estate in diretta

Alberto Matano è pronto a cedere il timone: sta per arrivare su Rai 1 Estate in diretta che quest’anno, cambia tandem di conduzione ma solo a metà. Infatti, è stato riconfermato Gianluca Semprini ma al suo fianco non ci sarà Roberta Capua. Come era trapelato dalle tante anticipazioni circolate in queste settimane, il nuovo volto femminile di Estate in diretta è Nunzia De Girolamo. Reduce dal clamoroso successo di Ciao Maschio nella seconda, o forse terza, serata di Rai 1, Nunzia de Girolamo diventa sempre più conduttrice, sempre più volto della rete.

La ritroveremo dunque all’inizio del mese di luglio al fianco di Semprini, che già da diverse estati conduce il contenitore estivo del pomeriggio della rete che prende l’eredità de La vita in diretta, programma campione di ascolti per tutta la stagione.

Estate in diretta al via l’edizione 2023

Quando parte dunque la nuova stagione di Estate in diretta? Lunedì 3 luglio torna “Estate In Diretta”, il programma del pomeriggio della Direzione Intrattenimento Day Time, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle 17.05 alle 18.45 fino all’8 settembre. Questa nuova edizione, come detto in precedenza, vedrà alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che accompagneranno i telespettatori nel racconto quotidiano di fatti di cronaca e di attualità, storie di vita, grandi eventi, con momenti di intrattenimento e spettacolo. La squadra degli inviati arricchirà il racconto sul territorio con collegamenti in diretta e filmati con i protagonisti delle storie e degli eventi che seguiremo quotidianamente. Tanti gli ospiti che animeranno il salotto di “Estate In Diretta” per approfondire gli argomenti di attualità e costume con interviste faccia a faccia con il pubblico televisivo.

Non dovrebbero quindi esserci molte differenze rispetto alla passata edizione, con una prima parte legata alla cronaca e all’attualità, che darà le ultime notizie sui casi più seguiti e una seconda parte dal sapore tipicamente estivo e dai toni decisamente più leggeri.

L’appuntamento con Estate in diretta è per il 3 luglio 2023 su Rai 1 con la nuova coppia che ci terrà compagnia per tutta l’estate.