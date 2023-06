Home » Programmi TV » Gianni Ippoliti nero dopo la lite con Timperi: l’amaro sfogo dopo anni di bocconi amari Programmi TV Gianni Ippoliti nero dopo la lite con Timperi: l’amaro sfogo dopo anni di bocconi amari Maria Milano Adesso parla Gianni Ippoliti e spiega perchè oggi ha perso la pazienza con Tiberio Timperi dopo anni di sopportazione

E’ la notizia del giorno, per chi ama il piccolo schermo e tutte le news che riguardano il mondo della tv. Quello che è successo durante la puntata di Uno Mattina in famiglia, tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, ha fatto chiacchierare milioni di italiani, incuriositi dallo scontro che c’è stato in diretta. E stamattina, a pochi minuti dalla fine della puntata dell’11 giugno, ve lo avevamo raccontato. Gianni Ippoliti, stanco delle reazioni di Timperi, ha lasciato lo studio, senza terminare la sua rassegna stampa.

Gianni Ippoliti infatti, non aveva gradito l’atteggiamento di Tiberio Timperi che a suo dire, mentre si apprestava a leggere le news della rassegna stampa, avrebbe sbuffato. Timperi lo ha invitato ad andare avanti ma Gianni Ippoliti, ha raccolto i suoi giornali e ha lasciato lo studio, congedandosi senza terminare.

A qualche ora da quello che è successo su Rai 1 stamattina, Ippoliti ha commentato i fatti con delle brevi dichiarazioni all’Adnkronos.

Gianni Ippoliti furioso dopo la puntata di Uno Mattina dell’11 giugno

Gianni Ippoliti lascia lo studio di UnoMattina in famiglia-Ultimenotizieflash.com

A spiegare le sue ragioni all’Adnkronos è Gianni Ippoliti che a quanto pare, è stufo di questo continuo atteggiamento di Timperi. Dalle sue parole, ben si comprende che non è un atteggiamento raro:

Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni

Vedremo se da Timperi arriverà anche un commento, per il momento ha taciuto, senza dire molto altro.