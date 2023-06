Home » Programmi TV » Tiberio Timperi questa volta fa infuriare Gianni Ippoliti che lascia in diretta UnoMattina in famiglia: “Arrivederci” Programmi TV Tiberio Timperi questa volta fa infuriare Gianni Ippoliti che lascia in diretta UnoMattina in famiglia: “Arrivederci” Maria Milano Stufo dei modi di Tiberio Timperi, Gianni Ippoliti ha raccolto i suoi giornali e ha lasciato in diretta lo studio di UnoMattina in famiglia ma altro che famiglia: ecco il video

A quanto pare non deve essere facilissimo condividere lo stesso studio con Tiberio Timperi e non solo per Monica Setta che in questi anni, ha avuto non pochi problemi con il conduttore di Unomattina in famiglia. E’ infatti successo di nuovo, quello che non ti aspetti, o forse si, nella puntata dell’11 giugno del programma di Rai 1. Gianni Ippoliti, da anni protagonista di uno spazio con la sua rassegna stampa, si è ripreso i suoi giornali e ha lasciato in diretta lo studio. Un momento di quelli difficili gestire in diretta, che però sembrano testimoniare il clima che si respira nel programma di Rai , che di “in famiglia” ha ben poco.

Gianni Ippoliti raccoglie i suoi giornali e va via

Come potrete vedere dai tanti video diventati virali che circolano in rete, Gianni Ippoliti stava partendo con la sua rassegna stampa, le classiche notizie di spettacolo e gossip della settimana, ad esempio, tra gli articoli, l’intervista di Bonolis e Bruganelli a Vaniry Fair. Ma non appena ha iniziato con la sua rassegna stampa, Ippoliti avrà visto qualcosa che noi a casa non abbiamo avuto modo di vedere.

Sembra proprio che Tiberio Timperi abbia iniziato a sbuffare e che la cosa non sia piaciuta a Gianni Ippoliti che ha chiesto dunque spiegazioni. Timperi lo ha invitato a continuare, e gli ha detto che ne avrebbero parlato dopo. Ma Ippoliti gli si è avvicinato, come per fargli un massaggio e ha chiesto al suo collega di spiegare che cosa stesse succeendo, perchè sbuffava.

Voi continuate a sbuffare, io me ne vado, arrivederci e buona giornata

ha detto Ippoliti prendendo le sue cose e andando via mentre Monisa Setta si chiedeva se fosse uno scherzo ma non c’era nulla di preparato a quanto pare, anzi. La regia, rompendo gli indugi, si è poi spostata sull’altro blocco, che è stato ovviamente anticipato, senza che nessuno dicesse altro…