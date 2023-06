Home » Programmi TV » Evelina Flachi ad Antonella Clerici “Il tempo è volato”: lascia E’ sempre mezzogiorno? Programmi TV Evelina Flachi ad Antonella Clerici “Il tempo è volato”: lascia E’ sempre mezzogiorno? Stefania Longo Il messaggio di Evelina Flachi ad Antonella Clerici è un addio alla conduttrice e al programma E' sempre mezzogiorno?

La dottoressa Evelina Flachi ringrazia Antonella Clerici, parla del tempo che è volato, ma ci sarà nella prossima stagione di E’ sempre mezzogiorno o le sue parole sono di addio? E’ ai social che Evelina Flachi ha affidato un messaggio importante.

Gran parte del cast de La prova del cuoco ha seguito Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno, da Roma a Milano. La nutrizionista è sempre stata accanto alla conduttrice, sono molto legate anche nella vita privata perché è stata Evelina Flachi a presentare alla Clerici il suo compagno.

Antonella Clerici ed Evelina Flachi il loro legame speciale

Si conoscono da così tanti anni, la Flachi è stata l’unica a riuscire a far bere alla conduttrice i suoi centrifugati che fanno bene ma che hanno un sapore a volte terribile. E’ ad Evelina Flachi a cui la conduttrice si rivolge da anni per evitare tante allergie, per rimettersi in forma, per la scelta degli integratori giusti.

Da tempo l’esperta in alimentazione ripeteva che voleva fare incontrare Antonella Clerici e Vittorio Garrone, lei amica di entrambi e certa che sarebbero stati insieme una coppia perfetta. Non si sbagliava, è stata un Cupido perfetto.

Il messaggio di Evelina Flachi ad Antonella Clerici

In tanti come ogni anno a fine edizione ringraziano la Clerici ed Evelina Flachi ha qualcosa da dire, da anticipare.

Oggi è lunedì ma non andremo in onda perché è finita anche la terza stagione di E’ sempre mezzogiorno. Il tempo è volato e mi sembra strano non arrivare negli studi di via Mecenate dove ogni giorno ci ritroviamo insieme a voi per trasmettervi il nostro affetto con battute, ricette e soprattutto con i sorrisi della nostra ineguagliabile padrona di casa Antonella Clerici. La ringrazio di cuore assieme a voi, per averci fatto ritrovare il piacere della

convivialità e dell’amicizia!

Grazie anche a tutto il personale che ci ha curato e supportato dal trucco, parrucco, costumi, regia, cameraman, cucine ecc. Infine un mio particolare grazie a voi tutti che ci avete seguito con affetto e che mi avete incoraggiato “nel marasma delle calorie“ a darvi qualche utile informazione per stare bene anche a tavola, ci rivedremo a settembre con belle novità!

Evelina Flachi tornerà a settembre con tutti gli altri protagonisti di E’ sempre mezzogiorno che hanno contribuito al successo. Squadra che vince non si cambia e mangiar sano senza troppi sacrifici è una buona base da cui partire sempre.