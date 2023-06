Home » Programmi TV » Boom per Ore 14 su Rai 2: Milo Infante conferma il trend Programmi TV Boom per Ore 14 su Rai 2: Milo Infante conferma il trend Filomena Procopio Sono sempre ottimi gli ascolti di Ore 14 che si conferma seguitissimo anche a giugno

Un trend più che positivo per Ore 14 quello iniziato ormai da mesi. Il programma di Milo Infante continua a incassare ottimi ascolti su Rai 2. Tornato in onda dopo la pausa per il Giro di Italia, Ore 14 ha ritrovato il suo pubblico. Ieri nuova puntata da ascolti più che eccellenti, con oltre 800 mila spettatori davanti alla tv per seguire l’appuntamento del 12 giugno 2023. Una puntata iniziata nel ricordo di Silvio Berlusconi che è poi proseguita con le ultime notizie da Firenze. Massima attenzione in diretta per la scomparsa della piccola Kata con le testimonianze in diretta dei parenti della bambina e dei conoscenti della sua mamma.

I dati di ascolto del pomeriggio del 12 giugno 2023

Conferma i buonissimi ascolti Ore 14 in un pomeriggio diverso dal solito, un pomeriggio che ha visto la programmazione di tutti i canali Rai e mediaset variare dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.406.000, 15,4%, Speciale Tg1 1.023.000, 14,4%; La vita in diretta nella presentazione 1.480.000, 20%, e nel programma 1.689.000, 20,3%. Leggermente in calo dunque gli ascolti di Rai 1 con la puntata de La vita in diretta interamente dedicata al ricordo di Berlusconi.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 835.000 telespettatori, share 8,2%; Squadra Speciale Cobra 11 411.000, 5,3%; Speciale Tg2 191.000, 2,3%. Il programma di Milo Infante è certezza ormai e non ci stupisce il fatto che qualcuno della nuova dirigenza abbia pensato a un trasloco su Rai 1 per settembre. Ma Milo Infante ha fatto benissimo a confermare il suo impegno per Rai 2. Con il possibile nuovo programma che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno, qualora non andasse bene, Infante potrebbe persino arrivare al milione di spettatori. La sua scelta, quella di restare, è stata dunque molto intelligente. Serve fidelizzare il pubblico come Ore 14 sta facendo e la strada è certamente quella giusta.

Niente soap su Canale 5: i dati dello speciale Tg5

Su Canale 5 Speciale Tg5 ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 15%.

I dati delle altre reti

Su Rai 3 Speciale Tg3 661.000, 7,2%: Geo Magazine ha ottenuto 916.000, 10,3%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 338.000 telespettatori, 3%, mentre Supergirl 336.000, 4,3%.

Su Rete 4 lo Speciale Tg5, in simulcast, ha registrato 371.000 telespettatori, 4,2% di share. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 450.000 telespettatori, share 4,23%, nel programma 297.000, 3,65%, e Tagadà Focus 249.000, 3,45%. C’era una volta… il Novecento 136.000, 1,62%.