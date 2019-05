Da Mattino 5 le accuse di Franco Terlizzi a Francesca de André: è una maleducata

Si torna a parlare del caso Michael Terlizzi e della sua presunta omosessualità. Sono stati ospiti di Mattino 5, tra gli altri, Franco Terlizzi, Cristian Imparato e Luca Onestini. Ampio spazio quindi anche questa mattina a quelle che sono le ultime news dalla casa del Grande Fratello 16 ma non solo.

Mentre Imparato viene accusato di pressing psicologico nei confronti di Michael, Terlizzi non sta passando un bel momento all’interno della casa del Grande Fratello 16. Michael è in un momento di crisi dovuto alla nomination che ha voglia di passare per poter restare nel reality show. Nel confessionale Michael scoppia in lacrime. “Sono introverso” afferma il ragazzo. “Difficile farsi accettare da tutti” continua il concorrente del Gf 16. A commentare il tormento di Michael è Francesca De André che non viene apprezzata da Franco Terlizzi, presente nello studio della Panicucci. Vediamo cosa ha detto.

Grande Fratello 16, Michael tormentato: il commento di Francesca De André non piace a Franco Terlizzi

Francesca De André definisce Michael come un ragazzo troppo paranoico e pesante. “Mi dispiace perché è un ragazzo buono come il pane” afferma la concorrente della Grande Fratello 16. I commenti di Francesca vengono mostrati a Franco Terlizzi, padre di Michael, ospite nello studio di Mattino 5. Franco non ha apprezzato le parole della De André e si è scagliato contro di lei dandole della maleducata al contrario del figlio Michael che ha un carattere completamente differente da quello di Francesca. Le parole di Franco Terlizzi arriveranno dirette fino alla concorrente del Grande Fratello 16? Staremo sicuramente a vedere.

Cristian Imparato ancora su Michael Terlizzi: “Se fosse omosessuale…”

Ma se Michael Terlizzi fosse davvero omosessuale, come ipotizza il suo ex coinquilino Cristian Imparato, il cantante ci farebbe un pensierino con il figlio di Franco? Questa domanda viene posta a Cristian nello studio di Mattino 5 ma il ragazzo non ha il tempo di rispondere perché è terminato lo spazio dedicato all’argomento. La conduttrice Federica Panicucci promette di invitare ancora Imparato che risponderà finalmente alla domanda posta.