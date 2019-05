Grande Fratello 16 arriva Eliana Michelazzo ma il pubblico potrebbe non gradire, che succederà?

Questa mattina la notizia era stata data in anteprima da Dagospia, come rumors ma è stata confermata poi da Mediaset. Nella puntata del Grande Fratello 16 in onda il 20 maggio 2019, Eliana Michelazzo potrebbe entrare nella casa, ma non come concorrente, probabilmente. Che cosa sta succedendo? Per chi in questa strana domenica di fine maggio fosse stato lontano dal web e della tv facciamo il punto della situazione. Mediaset ha annunciato in modo ufficiale, confermando le voci venute fuori questa mattina ( anche perchè la puntata di Live è stata registrata proprio oggi e non era in diretta, non a caso i giornalisti di Dagospia hanno reperito le informazioni utili a lanciare lo scoop) che Eliana Michelazzo sarà protagonista di una intervista choc in onda mercoledì 22 maggio 2019 su Canale 5. Intervista che potrebbe essere davvero molto “pericolosa” dal punto di vista mediatico per la direttrice della Aicos tanto che, come garanzia, la Michelazzo avrebbe chiesto la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello 16. Una sorta di oasi che le possa permettere di staccare dalla realtà, ricaricare le batterie e ovviamente fornire tanto materiale a Mediaset per andare avanti con il palinsesto delle ultime due settimane di programmazione.

ELIANA MICHELAZZO E LE DICHIARAZIONI CHOC: TUTTA LA VERITA’ SU MARK CALTAGIRONE

ELIANA MICHELAZZO ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 16? LE ULTIME NEWS E LE ANTICIPAZIONI

Vediamo quello che è il comunicato stampa ufficiale di Mediaset:

“Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, protagonista del caso televisivo del momento, il tanto annunciato e poi annullato matrimonio tra la showgirl e l’irreperibile Mark Caltagirone, interverrà in puntata per sapere se Grande Fratello ha accolto la sua richiesta: poter entrare nella Casa per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo. Nell’intervista, Eliana Michelazzo ha, finalmente, confessato la verità sul gossip che da settimane imperversa in tv, sulla carta stampata e sul web, rivelando che Mark Caltagirone non esiste”.

Al momento quindi Eliana non sa se avrà modo di partecipare o meno al Grande Fratello 16 ma ricorderete che nelle passate settimane, circolava la voce secondo la quale, la Michelazzo avrebbe deciso di esporsi così tanto per ottenere il suo unico scopo, quello di diventare un personaggio televisivo, dopo anni di buio. Una cosa che a quanto pare, grazie al Pamela Prati Gate, la donna ha ottenuto.

Il "Prati-gate" arriva ad una svolta con la notizia choc che Eliana Michelazzo ha rivelato su Mark Caltagirone. L'agente di Pamela Prati racconterà tutta la verità a @LiveNoneladUrso #DomenicaLive#Noneladurso pic.twitter.com/nlt9KP8aVB — Domenica Live (@domenicalive) May 19, 2019

Non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello 16 in onda domani sera per capire quale sarà la decisione finale di Barbara d’Urso e di tutta la sua squadra. Una cosa è certa: al momento il pubblico che segue il reality non sembra aver preso bene questa notizia, anzi, vede questa decisione come una nuova presa per i fondelli. La d’Urso è pronta a rischiare?