Gf 16 news, Gaetano vicino a Erica ma ancora affascinato da Martina?

Erica e Gaetano si sono riavvicinati nella casa del Grande Fratello 16 ma nel loro rapporto sembrano esserci ancora alcuni punti interrogativi. La concorrente del reality show di Canale 5 ha chiesto dei chiarimenti a Gaetano che potrebbe ancora essere interessato a Martina. “Se hai questi dubbi parli con il sottoscritto” ha affermato il concorrente del Gf 16 a Erica. La ragazza spiega al coinquilino alcuni comportamenti che non ha apprezzato tra cui un bacio che il gieffino avrebbe dato in occasione della missione del Grande Fratello per fare la spesa settimanale.

“Qua si parla di soldi e poi con questi soldi si mangia. Se il Gf dice ‘fate questo modo film’ io mi invento di tutto per farlo essere il più bello possibile questo bacio” afferma Gaetano.

“La prima sera che ho messo piede in casa, ero rimasta in camping e ho detto a Daniele: ‘la ragazza più bella della casa è Martina’“ racconta Erica. La concorrente del Grande Fratello pensa che il suo compagno d’avventura all’interno della casa più spiata d’Italia possa essere ancora interessato alla bella Martina e cerca di capire cosa ne pensa davvero Gaetano. “Io sono stato il primo, all’inizio, quando mi venne posta la domanda dopo tre o quattro giorni, io dicevo Martina” confessa il concorrente del Gf 16.

“Ma ci sta. Uno nutre un interesse, erano i primi giorni” spiega Gaetano a Erica. “Questo interesse poi che ha fatto?” chiede il gieffino alla ragazza facendo capire che il suo interesse nei confronti di Martina è del tutto precipitato. Al contrario, invece, l’interesse di Gaetano nei confronti di Erica ha preso il decollo. Effettivamente la loro ritrovata vicinanza e i teneri baci che i due si danno ne sono la conferma.

Ma la discussione con Gaetano avrà chiarito i dubbi di Erica? Oppure i dubbi della concorrente del reality show hanno un fondo di verità? Questa sera, lunedì 20 maggio 2019, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello 16, in diretta in prima serata su Canale 5 con Barbara d’Urso e, con tutta probabilità, ci sarà occasione di parlare dell’argomento.